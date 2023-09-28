Веном в Marvel's Spider-Man 2 вызвал серьезные трудности у Insomniac Games ©

Marvel's Spider-Man 2 впервые за долгое время покажет игровую версию одного из самых известных злодеев Человека-паука — Венома. Культовый статус антигероя сыграл злую шутку с разработчиками из студии Insomniac Games. Как признались сами авторы в недавнем интервью, именно Веном доставил им больше всего проблем при разработке экшена.

Трудности у Insomniac Games во время разработки Marvel's Spider-Man 2 возникли во время создания игрового образа Венома. Авторы были прекрасно осведомлены о его узнаваемой внешности из комиксов, а также имели несколько отличных концепт-артов от профессиональных художников, однако создать игровую модель оказалось достаточно сложным занятием.

Как пояснил один из дизайнеров Marvel's Spider-Man 2, перед командой в один момент возникло настоящее дилемма. Веном в игре получился либо слишком жутким и выбивался даже из самого мрачного сценария, либо его делали чересчур несерьезным, а иногда даже смешным. В итоге Insomniac Games приходилось несколько раз возвращаться к концептам и с нуля разрабатывать весь образ персонажа.

Текущая версия Венома в Marvel's Spider-Man 2 прошла трудный этап создания, но сейчас авторы игры довольны этим образом. По их мнению, этот дизайн сочетает в себе в меру пугающие черты, которые подчеркивают его мощные способности.