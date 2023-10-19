Вокруг быстрых перемещений в Spider-Man 2 разгорелись бурные споры и техническому директору пришлось объяснить детали ©

Marvel's Spider-Man 2 использует преимущества твердотельного накопителя PS5 для очень быстрой загрузки. Подобное утверждение повторяется практически для каждой игры на текущем поколении консолей, но в случае с игрой от Insomniac Games это действительно так. Примером тому может служить короткий ролик, который вы можете увидеть ниже. Или вот этот.

Как видите, можно (после разблокировки) использовать телепортацию в любую точку карты и добраться до нее чуть более чем за секунду. Выбор места занимает больше времени, чем само перемещение. Переключение между двумя Человеками-пауками также занимает очень мало времени.

Некоторые пользователи предположили, что авторы спрятали время загрузки за "полосой подтверждения" — она появляется, когда игрок выбирает то или иное место для перемещения и некоторые даже попросили создателей убрать эту "анимацию", чтобы еще больше сократить время загрузки.

Майк Фитцджеральд (Mike Fitzgerald), технический директор Insomniac Games, ответил на это утверждение. Длительное нажатие кнопки служит лишь для улучшения использования карты, так чтобы случайное нажатие кнопки не приводит к немедленной активации телепортации. На самом деле многие действия в видеоиграх требуют длительного нажатия клавиш, и это всегда делается для того, чтобы избежать случайного нажатия.

Разработчик также отметил, что в прошлом месяце он сам предлагал удалить эту кнопку подтверждения, чтобы потенциально избежать подобных обвинений со стороны сообщества. Однако ему указали на то, что такая кнопка очень важна для удобства игроков.

В этом случае речь идет о том, что сообщение об удержании служит для подтверждения решения, а не о скрытой загрузке. Если кто-то хочет проверить это, он может обратить внимание на то, как быстро можно отменить это действие. В прошлом месяце я поднимал вопрос о том, не стоит ли нам вообще убрать опцию "удержания для подтверждения", в основном для того, чтобы исключить обвинения, подобные приведенным здесь. Но мне справедливо указали на то, что наличие окна подтверждения важно для удобства игрока, что в конечном итоге гораздо важнее, чем "респект" в интернете.