Вокруг быстрых перемещений в Spider-Man 2 разгорелись бурные споры и техническому директору пришлось объяснить детали

Marvel's Spider-Man 2 использует преимущества твердотельного накопителя PS5 для очень быстрой загрузки. Подобное утверждение повторяется практически для каждой игры на текущем поколении консолей, но в случае с игрой от Insomniac Games это действительно так. Примером тому может служить короткий ролик, который вы можете увидеть ниже. Или вот этот.
Как видите, можно (после разблокировки) использовать телепортацию в любую точку карты и добраться до нее чуть более чем за секунду. Выбор места занимает больше времени, чем само перемещение. Переключение между двумя Человеками-пауками также занимает очень мало времени.
Некоторые пользователи предположили, что авторы спрятали время загрузки за "полосой подтверждения" — она появляется, когда игрок выбирает то или иное место для перемещения и некоторые даже попросили создателей убрать эту "анимацию", чтобы еще больше сократить время загрузки.
Майк Фитцджеральд (Mike Fitzgerald), технический директор Insomniac Games, ответил на это утверждение. Длительное нажатие кнопки служит лишь для улучшения использования карты, так чтобы случайное нажатие кнопки не приводит к немедленной активации телепортации. На самом деле многие действия в видеоиграх требуют длительного нажатия клавиш, и это всегда делается для того, чтобы избежать случайного нажатия.
Разработчик также отметил, что в прошлом месяце он сам предлагал удалить эту кнопку подтверждения, чтобы потенциально избежать подобных обвинений со стороны сообщества. Однако ему указали на то, что такая кнопка очень важна для удобства игроков.
В этом случае речь идет о том, что сообщение об удержании служит для подтверждения решения, а не о скрытой загрузке. Если кто-то хочет проверить это, он может обратить внимание на то, как быстро можно отменить это действие. В прошлом месяце я поднимал вопрос о том, не стоит ли нам вообще убрать опцию "удержания для подтверждения", в основном для того, чтобы исключить обвинения, подобные приведенным здесь. Но мне справедливо указали на то, что наличие окна подтверждения важно для удобства игрока, что в конечном итоге гораздо важнее, чем "респект" в интернете.
отличная технология загрузки, но я как понял народу не нравится телепорт по всей карте и теряется смысл изучения города и в целом полетать на дрезине)
А чё там изучать? Вышки? Аванпосты? Испытания?
мне кажется, нет никакой проблемы просто не пользоваться данной фичей, если уж так хочется перемещаться самому. никогда не понимал жалоб на какой то функционал, который при желании можно просто игнорировать, если он мешает твоему погружению
вот именно, не сделаешь будет еще хуже, сделаешь, все равно хватит недовольных людей. выбор за игроком! а в хогварт легаси в конце игры понял как на метле летать, бегал по пол часа изучал и не жалею
так можно за все игры говорить, возьми тот же Ведьмак 3, че нету чего изучать и что делать в игре?)
В ведьмаке есть побочные квесты, мноие из которых рассказывают свои истории, знакомят с персонажами или влияют на мир.
А что тебе расскажет аванпост или вышка?
на ДТФ уже куча дебильных сравнений старых игр с загрузкой с пауком... Неужели это важно, главное чтоб удобно игралось. На 5 плойке мне вообще нравится загрузки современных игр, там разочек нажал 5-10 секунд и ты в игре, а раньше условно - очень много времени ждали пока что-либо загрузится... Да даже на компе имея хороший ССД, игры нового поколения гораздо быстрее загружаются.
В первом пауке загрузка фаст тревела была ввиде поездки на метро, но на пс5 кто играл в первые лишился этих заставок изза быстрых загрузок)
на пк есть эти загрузки- но им можно отключить так быстрее на хдд.
Там это включить можно в меню было, на PS5
Дайте мне почувствовать превосходство сонибоя))
на дтф полно мамкиных биллибоев, которым вместо плойки купили геймпасс затычку. да и вообще дтф всегда была токсичной помойкой, а после скрытия дизлайков стало еще хуже.
теперь я понял, что имел ввиду соник в своей телеги)
Все новое, хорошо забытое старое!
народ нащёл до чего докопаться- лучше бы докопались бы до старфилд- и ещё тонну игр в этом году (недоптимезированных)
Видимо, бедным детям с ресетеры родители справедливо ограничивают игровое время и у малышей каждая секунда на счету. Иначе как этим нельзя объяснить подобные капризы, ведь загрузка действительно происходит чертовски быстро, что очень похвально.
Меня лично это удержание в играх только раздражает, т.к. замедляет процесс. Особенно если нужно постоянно что-то обшаривать.
Starfield одобряет. ))
Некорректное сравнение.
SP2 даёт по желанию переместиться в любую точку карты с помощью фаст-трэвела за считанные секунды.
Starfield же использует загрузки по 40 секунд на каждой из локаций в почти каждом геймплейном элементе.
Ну лан не 40. 5 - 10 сек
Тогда я единственный у кого на ССД было миллион загрузок по пол-минуты в старфилде.
не тупи
Сонибои хотят, чтобы игра сама себя проходила?
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