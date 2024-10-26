Вышло обновление Marvel's Spider-Man 2 для PS5 Pro, добавляющее новые режимы

Последнее обновление от Insomniac Games для Marvel’s Spider-Man 2 уже доступно, добавляя поддержку будущей PS5 Pro. Performance Pro является значением по умолчанию для консоли, нацеленным на 60 кадров в секунду и включающим все функции трассировки лучей. Качество изображения также соответствует режиму Fidelity благодаря PlayStation Spectral Super Resolution.

Также есть Fidelity Pro, который нацелен на 30 кадров в секунду и отличается повышенной плотностью пешеходов и трафика, а также улучшенной детализацией волос. Он также эксклюзивно оснащен новыми переключателями RT Reflections и RT Key Light Shadows. Первый рендерит с половинным разрешением для улучшения производительности на Medium, в то время как High обеспечивает отражения в полном разрешении и более плавную анимацию отражений.

Последний заменяет каскадные карты теней, обеспечивая солнечные тени с трассировкой лучей. Его можно включать и выключать, и он обеспечивает наибольшее воздействие на городских пейзажах. С параметрами VRR и 120 Гц Display Mode игроки могут эффективно настраивать оба параметра в зависимости от своих предпочтений по частоте кадров.

Наконец, есть RT Ambient Occlusion. Отключение его повышает производительность, в то время как Medium «увеличивает» окружающие окклюзии экранного пространства, а High добавляет глобальные отражения освещения экранного пространства.

Ознакомьтесь с полными примечаниями к обновлению по ссылке..

Marvel’s Spider-Man 2 доступна для PS5. Она также выйдет на ПК 30 января 2025 года.