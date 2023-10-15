Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питером в Spider-Man 2 ©

Актер Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в Marvel's Spider-Man 2, в недавнем интервью рассказал о том, как меняется поведение его персонажа и другого Человека-паука, Майлза Моралеса, в новой игре от Insomniac Games.

В интервью изданию Collider Ловенталь поделился информацией о том, что ждет нас в следующей игре франшизы Marvel's Spider-Man, а также о том, насколько " насыщенными" окажутся события, которые ждут героев этой игры.

Мы с Наджи [Джетером, исполняющим роль Майлза Моралеса] знаем друг друга с той первой игры. Точно так же, как Питер в этой игре с Майлзом, я смог наблюдать, как Наджи растет и развивается, и по-настоящему проникся его силой и тем, кто он есть, - сказал Ловенталь.



И хотя это происходит не в каждой игре, не всегда можно насладиться зеркальным отражением реальных отношений в игре, но в Marvel's Spider-Man 2 все получилось именно так.



Мне нравится наблюдать за тем, как эти отношения развиваются в игре, потому что первая игра была связана с Питером, вторая - с Майлзом, а здесь все очень равномерно. У них двоих очень интересные истории, и вы сможете увидеть, как Майлз развивается и выделяется своей силой, - добавил актер.

Человекам-паукам Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит пройти проверку на прочность, чтобы спасти Нью-Йорк, друг друга и тех, кого они любят, от чудовищного Венома и новой опасной угрозы - симбионта. Используя способности симбиота Питера и взрывные биоэлектрические способности Майлза, вы сразитесь с новыми легендарными суперзлодеями Marvel, среди которых - Веном, безжалостный Кравен, Охотник, непостоянный Ящер и многие другие.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября эксклюзивно на PlayStation 5, а запрет на публикацию обзоров на супергеройский боевик будет снят завтра, 16 октября.