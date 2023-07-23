За два дня сюжетный трейлер Marvel's Spider-Man 2 набрал свыше 6,5 млн. просмотров ©

Похоже, что интерес к выходящей в октябре на Playstation 5 игре Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Studios очень велик. Так, два дня назад на Comic Con был опубликован сюжетный трейлер игры, а сейчас количество просмотров ролика приблизилось к отметке 7 миллионов.

Напомним, что это цифра касается только официального YouTube-канала PlayStation, и можно не сомневаться, что на других каналах ролик также присутствует и набрал немало просмотров.

Сюжет Marvel's Spider-Man 2 сфокусируется на Питере Паркере и Майлзе Моралесе. Игроков ждет новый уровень развития акробатического паркура с использованием паутины, а также множество вариаций, построенных на этой основе. Более того, неотъемлемую роль в повествовании игры будет играть Веном.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5.