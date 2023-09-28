Журналист раскрыл дату публикации рецензий на Marvel's Spider-Man 2 ©

Станет ли Marvelʼs Spider-Man 2" большим хитом? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже через несколько недель. Компания Sony как раз рассылает пресс-копии к цифровой версии игры журналистам и разработчикам, чтобы заинтересованные лица могли высказать свое мнение о новинке от Insomniac Games.

В 2023 году на рынке уже дебютировало несколько громких блокбастеров, но геймеры могут готовиться к следующим ожидаемым и масштабным проектам. В октябре, помимо прочих, дебютируют Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2 и Spider-Man 2.

Джефф Кили подтвердил, что он уже получил полную версию игры, и его обзор и впечатления будут опубликованы 16 октября в 17:00 МСК, ровно за четыре дня до релиза истории 20 октября.