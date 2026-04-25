Джейсон Шрайер опроверг слухи об отмене Marvel's Venom от Insomniac - игра по-прежнему в разработке

Недавно актёр Наджи Джетер, озвучивающий Майлза Моралеса в играх Insomniac Games, рассказал в подкасте, что студия отменила Marvel's Venom в связи со смертью актера Тони Тодда в 2024 году.
Джейсон Шрайер, журналист из Bloomberg, опроверг эту информацию, заявив что это не в правда - игра по-прежнему в разработке. Один из подтвержденных разработчиков добавил, что проект все еще обсуждался на GDC в этом году.
Согласно предыдущим слухам, Marvel's Venom должна стать "полусиквелом", в духе Spider-Man: Miles Morales, а ее релиз планируется после выхода Marvel's Wolverine.