Инсайдер: Marvel's Venom может стать стартовым проектом для PS6, а Marvel's Spider-Man 3 уже в разработке

Инсайдер REDACTEDSpider поделился информацией о планах студии Insomniac Games на ближайшее время. По данным инсайдера, разработка долгожданной Marvel's Wolverine находится на финальной стадии полировки. В то же время студия уже заглядывает в будущее следующих поколений.

Главной интригой утечки стала судьба потенциальной игры о Marvel's Venom. По данным источника, Insomniac еще не приняла окончательного решения, будет ли это кроссплатформенный релиз или же проект станет одним из первых крупных тайтлов для PS6.

Причем второй вариант подразумевает, что история Венома послужит прямым мостом к событиям Marvel's Spider-Man 3. Дополнительным подтверждением активности студии служит информация о том, что Юрий Ловенталь уже участвует в озвучке сразу для двух проектов Insomniac - это может указывать на то, что студия уже приступила к параллельной разработке триквела про Человека-Паука.