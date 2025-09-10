Инсайдер утверждает, что спин-офф про Венома от Insomniac Games был почти закончен, но, возможно, был заброшен

Студия Insomniac проделала невероятную работу над франшизой «Человек-паук». В последней части фанаты были в восторге от появления Венома и сразу же загорелись желанием узнать больше о персонаже.

По мере нарастания ажиотажа всплыла крупная утечка, сообщающая о разработке отдельной игры про Венома. Однако официального подтверждения этому не последовало, и фанаты с нетерпением ждут новостей.

Известный инсайдер из игрового сообщества Marvel поделился информацией о проекте. По его словам, разработка игры «Веном» практически завершена. Однако существует вероятность, что проект мог быть отложен из-за ограниченного масштаба.

Веном стал любимым персонажем фанатов, и спин-офф-игра, посвященная ему, не только удовлетворит давних фанатов, но и расширит вселенную Marvel от Insomniac новыми захватывающими способами.

Redacted Guy, известный инсайдер в игровой индустрии Marvel, недавно поделился новыми подробностями о предполагаемом спин-оффе «Веном» от Insomniac Games. По словам инсайдера, ключевые элементы, такие как боевая система и перемещение, почти готовы. Сюжет также доработан, а реплики актёра озвучки Венома, Тони Тодда, уже записаны с помощью технологии захвата движений.

Судя по этой информации, игра, похоже, находится в стадии разработки. Однако стоит отметить, что инсайдер использовал прошедшее время, описывая эти детали, что позволяет предположить, что проект, возможно, уже не находится в активной разработке.

Фактически, инсайдер упомянул, что игру могли вообще закрыть, возможно, из-за ее меньшего масштаба по сравнению с другими крупными играми Insomniac.

Несмотря на неопределённость, фанатский спрос на игру «Веном» остаётся невероятно высоким. Предыдущие сообщения намекали на возможный релиз в 2026 году, что предшествовало выходу Marvel's Wolverine.

На данный момент Insomniac официально ничего не подтвердила, поэтому к этой информации лучше относиться с долей скепсиса. Тем не менее, надёжный источник также сообщил, что в конце этого месяца запланировано мероприятие State of Play, на котором будет представлен Росомаха из вселенной Marvel. Есть вероятность, что тогда мы услышим больше о спин-оффе «Веном».