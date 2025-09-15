MP1st рассказали, кто станет носителем Венома и главным антагонистом в Marvel's Venom

Сегодня издание MP1st сообщило о том, что Marvel's Venom не была отменена и по-прежнему находится в разработке - игра выйдет, скорее всего, уже после Marvel's Wolverine.

Издание так же поделилось возможными подробностями предстоящей игры. В MP1st уточнили, что информация о сюжете игры была получена от другого источника и её не удалось проверить, поэтому к ней стоит отнестись с долей скепсиса. Дальнейший текст содержит спойлеры к игре.

Главным героем игры станет Эдди Брок: учитывая судьбу последнего носителя симбиота в Marvel's Spider-Man 2 - это выглядит довольно ожидаемым шагом со стороны разработчиков. Утверждается, что визуально этот Эдди Брок будет ближе к своему прототипу из комиксов, чем его воплощение в фильме, сыгранное Томом Харди в фильмах "Веном".

В Marvel's Venom также вернётся Клетус Кэссиди в роли Карнажа, который ранее был представлен как главный злодей игры на основе внутренних слайдов из утекших данных студии. Кроме того, будет показан Анти-Веном, но не тот, которым управляет Питер Паркер. Вместо этого мы увидим более чудовищную версию из комиксов, которую в конечном итоге использует Эдди Брок. Как и в случае с Питером Паркером и его борьбой с Веномом, Эдди может сохранять полный контроль над собой с помощью Анти-Венома, так что это может сыграть важную роль в истории.

Так же есть некоторые намёки на то, что Insomniac Games в настоящее время работает над включением Мигеля О'Хары, также известного как Человек-паук 2099, в один из своих проектов. Скорее всего, персонаж появится Marvel's Spider-Man 3.