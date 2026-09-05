По словам инсайдера, Marvel's Venom всё ещё находится в разработке

Insomniac Games, похоже, не отказалась от отдельной игры про Венома. Инсайдер NateTheHate заявил, что проект всё ещё находится в разработке, однако не знает, когда Sony и студия собираются его официально представить.

Игра стала известна благодаря масштабной утечке Insomniac в 2023 году. Согласно опубликованным тогда материалам, проект носит название Venom: Lethal Protector, напрямую продолжает события Marvel’s Spider-Man 2 и должен связать их с третьей частью серии. Изначально релиз планировался на 2025 год, однако эти сроки давно не актуальны.

В прошлых утечках также утверждалось, что главным героем станет Эдди Брок, а сама игра будет заметно компактнее Spider-Man 2 — примерно на 8–10 часов. Ранее разработку уже подтверждали другие источники, а журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опровергал слухи об отмене проекта.

При этом официального анонса Marvel’s Venom пока не было, поэтому неизвестно, когда игра появится и выйдет ли она вообще. По текущим предположениям, релиз может состояться не раньше 2027 года.