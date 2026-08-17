Слухи: спин-офф Marvel's Venom от Insomniac Games получил предварительное окно релиза

В сети возобновились обсуждения сольного экшена Marvel’s Venom. На этот раз инсайдеры поделились конкретными сроками выхода проекта. Напомним, изначально игра задумывалась как крупное сюжетное дополнение для Marvel’s Spider-Man 2, однако позже концепция переросла в самостоятельный проект ответвления. На данный момент Insomniac Games сфокусирована на разработке экшена Wolverine, релиз которого запланирован на сентябрь следующего года. Проект про Росомаху сейчас находится под шквалом критики из-за утекших геймплейных кадров, о чем мы сообщали ранее.
Новая волна слухов о «Веноме» поднялась после публикации пользователя платформы X под ником IronManPS5. Он выложил концепт-логотип игры и заявил, что релиз состоится в ноябре 2027 года одновременно со стартом продаж консоли следующего поколения PlayStation 6. Публикация быстро привлекла внимание сообщества, набрав более 200 тысяч просмотров. Позже эту информацию частично подтвердил другой блогер, PS5Nate, заявив, что выход тайтла намечен на осень 2027 года.
Тем не менее к этой информации стоит относиться с долей скепсиса: оба аккаунта имеют всего по несколько сотен подписчиков и не относятся к числу проверенных инсайдеров. Игра про Венома действительно фигурировала в масштабной утечке документов Insomniac Games, но с тех пор поступали противоречивые данные: одни источники заявляли об отмене разработки, другие — о том, что проект все еще находится в производстве.
Жду новых фантазий от прогрессивных сценаристов
Insomniac переоценена уже более десяти лет.
Resistance 3 2011 года или, возможно, некоторые игры Ratchet & Clank, такие как Into the Nexus 2013 года, были, на мой взгляд, последними хорошими играми от Insomniac.
Sunset Overdrive вызвала неоднозначную реакцию в 2014 году, что я считаю началом спада.
Marvel Spider-Man 2018 года значительно переоценена, потому что паутина это весело, в то время как люди, изголодавшиеся по контенту о Человеке-пауке, это дело вкуса, но, честно говоря, если бы это не была франшиза о Человеке-пауке, большинству было бы наплевать.
Игра Spider-Man 2018 оказалась всего лишь одноразовым хитом. Insomniac легко могли бы создать игровую франшизу Marvel, которая могла бы соперничать с играми серии Arkham.
Но что они сделали? Сначала они выпустили ужасную игру про Майлза Моралеса, в которой Питер Паркер практически стал расистом, а все чернокожие говорят Майлзу: «Он НАШ Человек-паук».
Затем они выпустили ужасную игру Spider-Man 2023, которая полностью перевернула комиксы, заставила Питера Паркера плакать и извиняться перед всеми, превратила Мэри Джейн в Уика с челюстью, Майлза Моралеса в Гэри Стюарта, Венома в типичного злодея. И закончилась тем, что плаксивный Питер ушел на пенсию, а Майлз стал главным Человеком-пауком, с совершенно бессмысленной завязкой для Шелк, потому что Шелк должна быть примерно того же возраста, что и Питер.
А теперь они сделали ужасную игру про Росомаху с Челюстью Грей, бета-версией Саблезубого, геймплеем, который является худшим геймплеем Росомахи, который мы когда-либо видели, и трансгедерной мистикой. Insomniac пошли по пути Naughty Dog, никогда не идите по пути Naughty Dog.