Слухи: спин-офф Marvel's Venom от Insomniac Games получил предварительное окно релиза

В сети возобновились обсуждения сольного экшена Marvel’s Venom. На этот раз инсайдеры поделились конкретными сроками выхода проекта. Напомним, изначально игра задумывалась как крупное сюжетное дополнение для Marvel’s Spider-Man 2, однако позже концепция переросла в самостоятельный проект ответвления. На данный момент Insomniac Games сфокусирована на разработке экшена Wolverine, релиз которого запланирован на сентябрь следующего года. Проект про Росомаху сейчас находится под шквалом критики из-за утекших геймплейных кадров, о чем мы сообщали ранее.

Новая волна слухов о «Веноме» поднялась после публикации пользователя платформы X под ником IronManPS5. Он выложил концепт-логотип игры и заявил, что релиз состоится в ноябре 2027 года одновременно со стартом продаж консоли следующего поколения PlayStation 6. Публикация быстро привлекла внимание сообщества, набрав более 200 тысяч просмотров. Позже эту информацию частично подтвердил другой блогер, PS5Nate, заявив, что выход тайтла намечен на осень 2027 года.

Тем не менее к этой информации стоит относиться с долей скепсиса: оба аккаунта имеют всего по несколько сотен подписчиков и не относятся к числу проверенных инсайдеров. Игра про Венома действительно фигурировала в масштабной утечке документов Insomniac Games, но с тех пор поступали противоречивые данные: одни источники заявляли об отмене разработки, другие — о том, что проект все еще находится в производстве.