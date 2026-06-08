Актер Иван Жарков намекнул на участие в русской озвучке экшена Marvel's Wolverine

Российский актер дубляжа Иван Жарков намекнул, что может озвучить главного героя в предстоящей игре Marvel’s Wolverine. Об этом стало известно во время прямой трансляции, прошедшей 8 июня 2026 года.

Во время эфира на канале Актерская Курилка, посвященного ремейку Gothic, Жаркову задали вопрос о том, какой актер лучше всего подошел бы для озвучивания Росомахи в новом проекте. На вопрос ведущего о собственном участии Жарков ответил утвердительно, дав понять, что не может открыто обсуждать детали из-за ограничений в контракте. Смех коллег и реакция самого актера указывают на то, что работа над локализацией может находиться в активной фазе или уже завершена.

Иван Жарков известен игровому сообществу по многим проектам. Он озвучил Дзина Сакая в Ghost of Tsushima, Ламберта в The Witcher 3, а также руководил дубляжом других крупных релизов. Его участие в роли Росомахи ожидаемо, учитывая опыт работы актера с играми от внутренних студий Sony.

Официально издатель пока не анонсировал точный список локализаций для проекта. Релиз Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября 2026 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 5.