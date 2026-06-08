Актер Иван Жарков намекнул на участие в русской озвучке экшена Marvel's Wolverine

Российский актер дубляжа Иван Жарков намекнул, что может озвучить главного героя в предстоящей игре Marvel’s Wolverine. Об этом стало известно во время прямой трансляции, прошедшей 8 июня 2026 года.
Во время эфира на канале Актерская Курилка, посвященного ремейку Gothic, Жаркову задали вопрос о том, какой актер лучше всего подошел бы для озвучивания Росомахи в новом проекте. На вопрос ведущего о собственном участии Жарков ответил утвердительно, дав понять, что не может открыто обсуждать детали из-за ограничений в контракте. Смех коллег и реакция самого актера указывают на то, что работа над локализацией может находиться в активной фазе или уже завершена.
Иван Жарков известен игровому сообществу по многим проектам. Он озвучил Дзина Сакая в Ghost of Tsushima, Ламберта в The Witcher 3, а также руководил дубляжом других крупных релизов. Его участие в роли Росомахи ожидаемо, учитывая опыт работы актера с играми от внутренних студий Sony.
Официально издатель пока не анонсировал точный список локализаций для проекта. Релиз Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября 2026 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 5.
Фига вы уже раструбили все, стрим ведь только закончился. Да, я был на стриме. Ваня аж покраснел когда зашла речь об этом)
Даже если это намек,ты понимаешь что ему прилететь может.