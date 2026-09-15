Актер, сыгравший Логана в Marvel's Wolverine, знает о критике в свой адрес, но все равно гордится своей ролью

Релиз Marvel’s Wolverine уже состоялся, и мнения игроков оказались, мягко говоря, полярными. Значительная часть аудитории раскритиковала художественное направление Insomniac, дизайн персонажей и геймплейные сегменты, показанные прессой и ранними обзорами.

Одной из центральных тем споров стал актер Лиам Макинтайр, играющий главного героя. Некоторые фанаты считают, что он недостаточно похож на культового мутанта, другие - что сканирование лица и художественный стиль Insomniac не передали его внешность должным образом.

Макинтайр с воодушевлением писал о своей роли Росомахи с момента анонса, и лишь теперь некоторые игроки осознали, что он все это время видел их комментарии в соцсетях. В ответ одному из таких пользователей Макинтайр с легкостью заметил, что за свою актерскую карьеру ему доводилось читать вещи и похуже.

Ха. Чувак, моя карьера началась с ответственности заменить невероятного Энди Уитфилда в "Спартаке" (RIP этой легенде). Я читал такое, во что вы не поверите :) Я просто надеюсь, что всем будет весело. Я чертовски горжусь этой игрой. Она просто улет.

Покойный Энди Уитфилд играл Спартака в первом сезоне сериала "Кровь и песок", но перед съемками второго сезона у него диагностировали рак крови. После его смерти в 2011 году Макинтайру пришлось взять на себя эту роль - что вызвало бурную реакцию фанатов в то время, хотя многие сейчас вспоминают его участие в сериале с теплотой.

Все это говорит о том, что Макинтайру не впервой сталкиваться с громкими мнениями фанатов, когда он берется за образ культовых персонажей, которых привыкли видеть в исполнении определенного актера. Росомаху почти во всех современных фильмах о Людях Икс играл Хью Джекман, и образ Макинтайра - большое изменение для зрителей, привыкших к Джекману. Но Макинтайр рад, что игроки смогут познакомиться с его версией видавшего виды мутанта, что бы ни случилось.

Я не знаю, что судьба готовит нам завтра, но я просто хочу сказать спасибо всем за эту возможность, выпадающую раз в жизни. Спасибо Marvel Games и Insomniac Games за то, что доверили мне такого любимого персонажа. Я так горд. Вот это путешествие.

Игра Marvel's Wolverine получила в основном положительные отзывы критиков (77 баллов на Metacritic). Рейтинг игры в PSN в данный момент по оценкам игроков - 4.83 из 5.