Аналитик: Marvel's Wolverine стала главной причиной резкого роста продаж PS5

В отличие от других игр по вселенной Marvel, созданных студией Insomniac, запуск Marvel’s Wolverine нельзя назвать безупречным. Приключенческий экшен столкнулся с волной критики в сети: игроки ругали проект за чрезмерное количество опций доступности и необычный визуальный стиль.

Даже создатель God of War раскритиковал работу Insomniac, назвав Marvel’s Wolverine «оскорбительно неоригинальной» и отметив, что в ней нет ничего новаторского для игры уровня AAA. Тем не менее, спустя месяц после релиза восприятие проекта меняется — игра определённо стала для Sony мощным стимулом для продажи консолей.

В новом интервью изданию GamesBeat аналитик компании Circana Мэт Пискателла сообщил, что именно Marvel’s Wolverine стала главным фактором резкого роста продаж PS5 в США. Объём продаж консоли вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по мнению аналитика, новейший проект Insomniac повлиял на этот скачок даже сильнее, чем GTA 6.

Мы наблюдали определённый рост после анонса на Netflix, но всплеск, произошедший на неделе выхода Marvel’s Wolverine, оказался гораздо масштабнее. Если говорить приблизительно, то этот положительный эффект на 70% обусловлен Wolverine и на 30% — GTA VI.

По словам Пискателлы, игра от Rockstar обеспечила лишь 30% этого положительного эффекта: всплеск продаж PS5 после выхода Marvel’s Wolverine оказался значительно масштабнее того, что наблюдался после демонстрации игрового процесса GTA 6 на платформе Netflix. Таким образом, именно супергеройский проект на 70% способствовал колоссальному росту выручки от продаж консоли в сентябре.

Аналитик также сравнил ситуацию с PS5 и Xbox Series X|S, отметив, что, хотя GTA 6 выйдет на обеих платформах, для консолей Microsoft этот сентябрь стал худшим по объёму продаж за всю историю.

Безусловно, приведённые цифры, отражающие влияние Wolverine на продажи, — лишь приблизительные оценки, однако игра, несомненно, стала для Sony успешным «систем-селлером» (проектом, стимулирующим покупку консоли). До достижения целевых показателей продаж игре от Insomniac ещё далеко, но звание самой продаваемой игры в США по итогам прошлого месяца — весьма неплохое начало.