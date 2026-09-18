Антон Логвинов высоко оценил Marvel's Wolverine и саркастически похвалил участие Sweet Baby Inc

Российский журналист Антон Логвинов поделился восторженным отзывом о новой игре Insomniac Games Marvel’s Wolverine, релиз которой состоялся 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PS5. Он назвал проект "очень хорошей" и "очень круто поставленной" игрой, отметив, что игру также несправедливо критикуют, как Assassin's Creed Shadows и Star Wars: Outlaws.

Логвинов отметил, что боевка поначалу дается тяжело, особенно окно парирования на высокой сложности. Объективно она уступает лучшим слэшерам, но при этом "безумно фановая": после открытия третьего уровня озверения игрок "просто уже гогочет от удовольствия", разрывая врагов на части.

Сложность, по его словам, "дает люлей знатно с первой секунды" даже не на максимальном уровне. Тем, кто жалуется, что игра "сама в себя играет", он предложил попробовать пройти первый уровень без смертей и с первого раза победить первого босса. Геймплей не промолинейный: уже на первой локации нужно активно шкериться по району, уходить от больших скоплений врагов и маневрировать, а дома разлетаются в щепки.

Постановка и актерская игра, по мнению Логвинова, демонстрируют типичный высокий уровень Insomniac: "офигительнейшая постановка", большая вера в происходящее на экране и яркие роли. Особенно он выделил Троя Бейкера. Русскую озвучку он сразу советует отключить. В конце отзыва журналист лаконично подводит итог:

Хз как такое может не нравиться, если у тебя с тестостероном все в порядке. Отрываться ни на секунду не хочется.

Отдельно Логвинов саркастически прокомментировал появление в титрах консультантов Sweet Baby Inc. В связанном твите он написал:

А кто-нибудь знает, кто такие Sweet Baby Inc? Походу к лучшим играм на планете руку приложили. Не ко всякой китайскокорейской обезьяней дрисне с уворотами и перекатами и огоньками вместо геймплея.

Это явный сарказм в адрес критиков, которые связывают участие компании с "повесткой" и низким качеством.

Marvel’s Wolverine - линейный экшен от создателей серии Spider-Man с акцентом на кровавую и динамичную боевку от лица Росомахи. Игра уже вызвала активные дискуссии: часть аудитории связывает появление консультантов с испорченными персонажами и дизайном, другие (включая самого Логвинова) считают, что это не помешало создать сильный, брутальный и зрелищный экшен.