Баг в Marvel's Wolverine позволяет выбраться за пределы игровой зоны и увидеть масштабный недостроенный открытый мир

После выхода Marvel's Wolverine разочаровала значительную часть игрового сообщества. Долгожданный проект Insomniac, анонсированный ещё в 2021 году, не оправдал ожиданий: игроки и пресса критикуют игру за чрезмерное количество настроек доступности, посредственный визуальный дизайн и общую упрощённость по сравнению с Marvel's Spider-Man.

Теперь стало известно ещё об одной особенности, которая может указывать на более масштабный замысел разработчиков. Как сообщает ютубер Turned, в игре существует баг, позволяющий выйти за пределы игровой зоны и исследовать недостроенный открытый мир. Во время миссии «Тот, кто ускользнул» игроки могут забраться на здание и спрыгнуть, оказавшись на обширной территории с проработанными пейзажами и объектами.

Судя по видео, локация находится в незавершённом состоянии: можно проваливаться сквозь дорогу, видеть парящие объекты, падать за пределы карты и даже оказываться под водой. Тем не менее, некоторые элементы выглядят на удивление проработанными — готовые модели и физика столкновений сохранились. Игроки также могут попасть в более позднюю часть карты через зону за пределами игрового поля, что намекает на то, что Северный Ванкувер на ранних этапах разработки был гораздо обширнее.

Учитывая, что Marvel's Wolverine потеряла режиссёра в середине производства, не будет преувеличением предположить, что игра была упрощена по сравнению с первоначальной концепцией полуоткрытого мира.

Напомним, что бюджет Marvel's Wolverine оценивается в 305 миллионов долларов. Для признания успеха игре необходимо продать не менее 6 миллионов копий в первый год — условие, прописанное в контракте между Marvel и Sony. Однако отзывы со всех уголков индустрии оказались преимущественно разгромными, что ставит под вопрос достижение этого рубежа и дальнейшее сотрудничество Sony с Marvel по вселенной X-Men.