Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 265 оценок

Благодаря утечке стало известно окно выхода Marvel's Wolverine

monk70

Похоже, что дата выхода предстоящей эксклюзивной игры Insomniac для PlayStation, Marvel's Wolverine, сузилась благодаря информации, найденной в латиноамериканском PlayStation Store. Выход Marvel's Wolverine уже был подтверждён на осень 2026 года, и Sony сообщила об этом временном окне ещё в сентябре 2025 года на State of Play. Однако это окно может быть ещё сужено на основе новых данных, появившихся в PlayStation Store.

Согласно информации о Marvel's Wolverine, найденной в латиноамериканском PlayStation Store, релиз игры запланирован на 3 квартал 2026 года. Это отличается от североамериканского PlayStation Store, где выход Marvel's Wolverine на осень 2026 года.

Третий квартал включает месяцы с июля по сентябрь, а это значит, что Marvel’s Wolverine выйдет в один из этих месяцев, если информация в латиноамериканском PlayStation Store верна. Учитывая объявленный период запуска осенью 2026 года, единственным месяцем, который одновременно попадает в третий квартал и осень 2026 года, является сентябрь. Таким образом, кажется вероятным, что Marvel's Wolverine выйдет в сентябре 2026 года, если релиз игры не будет отложен до 2027 года.

