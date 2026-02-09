Благодаря утечке стало известно окно выхода Marvel's Wolverine

Похоже, что дата выхода предстоящей эксклюзивной игры Insomniac для PlayStation, Marvel's Wolverine, сузилась благодаря информации, найденной в латиноамериканском PlayStation Store. Выход Marvel's Wolverine уже был подтверждён на осень 2026 года, и Sony сообщила об этом временном окне ещё в сентябре 2025 года на State of Play. Однако это окно может быть ещё сужено на основе новых данных, появившихся в PlayStation Store.

Согласно информации о Marvel's Wolverine, найденной в латиноамериканском PlayStation Store, релиз игры запланирован на 3 квартал 2026 года. Это отличается от североамериканского PlayStation Store, где выход Marvel's Wolverine на осень 2026 года.

Третий квартал включает месяцы с июля по сентябрь, а это значит, что Marvel’s Wolverine выйдет в один из этих месяцев, если информация в латиноамериканском PlayStation Store верна. Учитывая объявленный период запуска осенью 2026 года, единственным месяцем, который одновременно попадает в третий квартал и осень 2026 года, является сентябрь. Таким образом, кажется вероятным, что Marvel's Wolverine выйдет в сентябре 2026 года, если релиз игры не будет отложен до 2027 года.