Человек-паук не появится в Marvel's Wolverine, а Логан будет единственным играбельным персонажем - подробности экшена

На прошедшей презентации State of Play показали жесткий и брутальный геймплей грядущего экшена Marvel's Wolverine, сопроводив его первыми сюжетными деталями. Теперь настала очередь самих авторов подробнее рассказать об игре и прояснить её связь с другой знаменитой франшизой студии — Marvel's Spider-Man. Журналисты портала IGN пообщались с творческим директором Маркусом Смитом и геймдиректором Майком Дэйли, выведав ключевые секреты игры.
Одной из самых главных новостей стало подтверждение структуры открытого мира. Marvel's Wolverine не является игрой песочницей в открытом мире.
Мы с самого начала не планировали создавать открытый мир. Мы хотели получить высокооктановое интригующее и линейное одиночное приключение.
— пояснил Майк Дэйли
Логан не будет привязан к одному городу. Игра представляет собой захватывающее глобальное путешествие с высокой плотностью сюжета и кинематографичным темпом. Уровни предложат разветвленные пути, секреты и свободу выбора в подходе, но сюжет будет вести вас вперед без бесцельного исследования карты.
Разработчики официально подтвердили: Логан будет единственным играбельным протагонистом на протяжении всей сюжетной кампании. Более того, хотя события игры действительно разворачиваются в единой игровой вселенной Insomniac (Earth-1048), кроссовера не случится — Человек-паук не появится в игре ни в каком виде.
Зато фанатов порадуют другие классические персонажи вселенной Икс. В ролике мы уже видели Саблезубого и Джин Грей. Дэйли объяснил, что система «союзников» в игре кардинально меняет тон сражений. Если Джин Грей работает как командный партнер, оглушая врагов телепатией и открывая уязвимости для быстрых добиваний Логана, то Саблезубый является агрессивным соперником-конкурентом. Он будет буквально «воровать» фраги и перехватывать добивания Росомахи прямо у него из-под носа в соревновательной манере. Самих «Людей Икс» в этой вселенной еще не существует. Сюжет Marvel's Wolverine повествует о «Команде Икс», участником которой является протагонист, занятый спасением мутантов-изгоев.
Особое внимание уделили и боевой системе вместе с механикой регенерации:
- Шкала ярости: Логан накапливает адреналин за убийства. На пике ярости он входит в безумное состояние, позволяя мгновенно расчленять и пронзать врагов без защиты.
- Смерть персонажа: Регенерация пассивно восстанавливает ткани, но если мутант получает фатальный перегруз уроном — его сердце останавливается. Единственный шанс выжить — конвертировать остаток накопленной «ярости» в адреналиновый всплеск, чтобы перезапустить сердце в духе дефибрилляции. Если у вас нет ярости и вас сильно ранили — смерть окончательна.
- Разработчики специально сделали «кнопку выпуска когтей» — вне боя игроки смогут активировать лезвия вручную. Однако на шуточный вопрос об отдельном "выпускании только среднего когтя", креативный директор рассмеялся и ответил: «У геймпада на такое не хватит курков-триггеров!».
- Игра также предложит встроенную настройку цензуры. Геймеры, которых отпугивают литры крови и летающие отрубленные конечности, смогут снизить уровень жестокости через меню специальных возможностей.
Релиз экшена Marvel's Wolverine состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно для консолей PlayStation 5.
Если бы вышло, хотя бы на уровне игры 2009-го
Наконец-то не открытый мир!
Надеюсь текстуры крови поправят к релизу. И ещё расчлененеи надо больше. А то кетчупа вместо крови много. Но чет ничего не отлетает // Иван Страждин
О каких отрубленных конечностях речь? За весь ролик я увидел лишь одну отлетающую руку/ногу, и то думаю, что мне показалось…
Лукавят, полюбэ будут сегменты игры за Джину Грей, в слитом билде был геймплей за неё