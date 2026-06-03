Человек-паук не появится в Marvel's Wolverine, а Логан будет единственным играбельным персонажем - подробности экшена

На прошедшей презентации State of Play показали жесткий и брутальный геймплей грядущего экшена Marvel's Wolverine, сопроводив его первыми сюжетными деталями. Теперь настала очередь самих авторов подробнее рассказать об игре и прояснить её связь с другой знаменитой франшизой студии — Marvel's Spider-Man. Журналисты портала IGN пообщались с творческим директором Маркусом Смитом и геймдиректором Майком Дэйли, выведав ключевые секреты игры.

Одной из самых главных новостей стало подтверждение структуры открытого мира. Marvel's Wolverine не является игрой песочницей в открытом мире.

Мы с самого начала не планировали создавать открытый мир. Мы хотели получить высокооктановое интригующее и линейное одиночное приключение.

— пояснил Майк Дэйли

Логан не будет привязан к одному городу. Игра представляет собой захватывающее глобальное путешествие с высокой плотностью сюжета и кинематографичным темпом. Уровни предложат разветвленные пути, секреты и свободу выбора в подходе, но сюжет будет вести вас вперед без бесцельного исследования карты.

Разработчики официально подтвердили: Логан будет единственным играбельным протагонистом на протяжении всей сюжетной кампании. Более того, хотя события игры действительно разворачиваются в единой игровой вселенной Insomniac (Earth-1048), кроссовера не случится — Человек-паук не появится в игре ни в каком виде.

Зато фанатов порадуют другие классические персонажи вселенной Икс. В ролике мы уже видели Саблезубого и Джин Грей. Дэйли объяснил, что система «союзников» в игре кардинально меняет тон сражений. Если Джин Грей работает как командный партнер, оглушая врагов телепатией и открывая уязвимости для быстрых добиваний Логана, то Саблезубый является агрессивным соперником-конкурентом. Он будет буквально «воровать» фраги и перехватывать добивания Росомахи прямо у него из-под носа в соревновательной манере. Самих «Людей Икс» в этой вселенной еще не существует. Сюжет Marvel's Wolverine повествует о «Команде Икс», участником которой является протагонист, занятый спасением мутантов-изгоев.

Особое внимание уделили и боевой системе вместе с механикой регенерации:

Шкала ярости: Логан накапливает адреналин за убийства. На пике ярости он входит в безумное состояние, позволяя мгновенно расчленять и пронзать врагов без защиты.

Логан накапливает адреналин за убийства. На пике ярости он входит в безумное состояние, позволяя мгновенно расчленять и пронзать врагов без защиты. Смерть персонажа: Регенерация пассивно восстанавливает ткани, но если мутант получает фатальный перегруз уроном — его сердце останавливается. Единственный шанс выжить — конвертировать остаток накопленной «ярости» в адреналиновый всплеск, чтобы перезапустить сердце в духе дефибрилляции. Если у вас нет ярости и вас сильно ранили — смерть окончательна.

Регенерация пассивно восстанавливает ткани, но если мутант получает фатальный перегруз уроном — его сердце останавливается. Единственный шанс выжить — конвертировать остаток накопленной «ярости» в адреналиновый всплеск, чтобы перезапустить сердце в духе дефибрилляции. Если у вас нет ярости и вас сильно ранили — смерть окончательна. Разработчики специально сделали «кнопку выпуска когтей» — вне боя игроки смогут активировать лезвия вручную. Однако на шуточный вопрос об отдельном "выпускании только среднего когтя", креативный директор рассмеялся и ответил: «У геймпада на такое не хватит курков-триггеров!».

Игра также предложит встроенную настройку цензуры. Геймеры, которых отпугивают литры крови и летающие отрубленные конечности, смогут снизить уровень жестокости через меню специальных возможностей.

Релиз экшена Marvel's Wolverine состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно для консолей PlayStation 5.