"Что вы творите?": Создатель God of War Дэвид Яффе раскритиковал уродливых женских персонажей в Marvel's Wolverine

Создатель God of War и Twisted Metal Дэвид Яффе опубликовал видео, в котором резко отозвался о внешности женских персонажей в финальном трейлере предстоящей игры Marvel’s Wolverine от Insomniac Games.

В ролике под названием "Росомаха на PS5: Что за ужасный дизайн персонажей!" Яффе заявил, что дизайны выглядят "отвратительно" и "уродливо". Он отдельно отметил Джин Грей, Мистик и других героинь, подчеркнув, что они не соответствуют духу Marvel и комиксов.

Яффе начинает с длинной оговорки о своих взглядах. Он подчеркивает, что считает себя одним из самых прогрессивных людей, которых можно встретить. Далее он признает проблему "мужского взгляда" в медиа: слишком часто женщин в играх, комиксах и фильмах делали сексуальными объектами и "секс-символами". По его словам, хорошо, что в некоторых проектах от этого отходят. После этого Яффе резко переходит к сути:

Но всему есть предел. Особенно когда речь идет об AAA-развлечениях, о Marvel, об вдохновляющих персонажах, героях и злодеях. Что вы, черт возьми, делаете, Insomniac? Кто там решил, что это хорошая идея?

Он возложил ответственность на студию и Sony, отметив, что Marvel в других проектах (Marvel Rivals, Marvel Snap) не избегает привлекательных женских образов. Яффе считает, что в комиксной, героической вселенной Marvel персонажи должны быть аспирационными - то есть такими, на которых хочется равняться, которые выглядят круто и привлекательно. Текущий дизайн, по его словам, этому полностью противоречит. Яффе говорит, что если бы он до сих пор работал в Sony, то "устроил бы настоящий ад" из-за этих дизайнов. Он называет решение "тупым" и говорит, что кто-то в студии "отравляет колодец", причем, возможно, искренне думая, что делает это из лучших побуждений.

Яффе также напомнил, что оригинальный режиссер проекта ушел из Insomniac, и выразил надежду, что сама игра окажется хорошей: он все равно купит ее при положительных отзывах. Однако дизайны, по его оценке, портят все впечатление".

Я надеюсь, что игра будет отличной. И я все равно куплю ее, если отзывы будут хорошими. Но, ребята… что вы, черт возьми, творите?