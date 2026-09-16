Даниэль Вавра, основатель студии Warhorse, выразил недоумение по поводу привлечения специалистов по повестке из Sweet Baby Inc к работе над крупнобюджетными проектами.

Вавра подчеркнул, что не понимает, почему для консультирования AAA-проектов с бюджетами в сотни миллионов долларов не требуется сопоставимый опыт в индустрии, профильное образование или весомое портфолио. Студии приглашают нарративных консультантов, чей профессиональный опыт состоит лишь из дополнительной работы над текстом для небольшой пиксельной стратегии с элементами синтвейва.

Особое возмущение у Вавры вызвали публичные заявления отдельных представителей Sweet Baby Inc, включая лекции о том, что лучшие истории рождаются там, где нет места белым людям, а также призывы сжечь игровую индустрию дотла.

Он сравнил ситуацию с попыткой поручить уборщику провести операцию на мозге и отметил, что большинство игр, над которыми работали консультанты Sweet Baby, в итоге обернулись коммерческими провалами.