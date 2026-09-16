Даниэль Вавра об участии Sweet Baby Inc в разработке Marvel's Wolverine: "Уборщикам дают проводить операцию на мозге"

Даниэль Вавра, основатель студии Warhorse, выразил недоумение по поводу привлечения специалистов по повестке из Sweet Baby Inc к работе над крупнобюджетными проектами.
Вавра подчеркнул, что не понимает, почему для консультирования AAA-проектов с бюджетами в сотни миллионов долларов не требуется сопоставимый опыт в индустрии, профильное образование или весомое портфолио. Студии приглашают нарративных консультантов, чей профессиональный опыт состоит лишь из дополнительной работы над текстом для небольшой пиксельной стратегии с элементами синтвейва.
Особое возмущение у Вавры вызвали публичные заявления отдельных представителей Sweet Baby Inc, включая лекции о том, что лучшие истории рождаются там, где нет места белым людям, а также призывы сжечь игровую индустрию дотла.
Он сравнил ситуацию с попыткой поручить уборщику провести операцию на мозге и отметил, что большинство игр, над которыми работали консультанты Sweet Baby, в итоге обернулись коммерческими провалами.
Если бы жирухи-лес6ухи-фемухи следили за своим телом и регулярно получали член, они бы даже близко не страдали подобной хернёй и занялись бы чем-то более полезным. Нажрут себе хари в 200 кило, включат обидку что они никому не нужны и пытаются компенсировать свои недостатки разрушая чужие творческие творения. "Это не реалистично, это сексуализировано" - да какая тебе нахер разница, если ты даже в игры не играешь? Нахрена вы лезете в виртуальный мир со своей шизой? Ещё на порнхаб с онлифансом и инстаграмом заявились бы и попробовали подобную херню провернуть. Студиям уже пора отрастить яйца и не связываться с такими конторами, несмотря на попытки давления с чьей-либо стороны.
Чья бы корова мычала.
А вот и еще один решил похайпиться
По крайней мере дело говорит
Хорошо что чёрный. Меня не сожгут.