"Действительно ли это необходимо?": одна деталь Marvel's Wolverine разделила игроков

Новый геймплейный ролик Marvel’s Wolverine вызвал неожиданную дискуссию среди игроков. Наибольшее внимание привлекла деталь, призванная помочь Росомахе выслеживать врагов: во время погони за противником на земле отчётливо виден красный след, указывающий направление движения цели.

Для части игроков такая подсказка оказалась слишком очевидной. Пользователи соцсетей начали задаваться вопросом, действительно ли необходимо настолько явно показывать путь противника, особенно когда тот находится практически перед глазами Логана.

Повод для обсуждения появился на фоне новых превью Marvel’s Wolverine. Журналисты и создатели контента недавно получили возможность провести около двух часов с игрой в штаб-квартире Insomniac Games, благодаря чему в сети появилось немало новых подробностей о боевой системе, сюжете и исследовании мира.

Впрочем, у спорной механики есть вполне логичное объяснение. Красный след связан с обострёнными чувствами Росомахи — одной из ключевых особенностей персонажа, которую Insomniac Games решила непосредственно перенести в игровой процесс.

Режиссёр игры Майк Дейли ранее объяснял, что студия стремилась превратить способности Логана в полноценные игровые механики. Помимо знаменитых адамантиевых когтей, регенерации и ярости, Росомаха обладает сверхчувствительным восприятием, позволяющим ему отслеживать людей и замечать то, что недоступно обычному человеку.

Поэтому красный след, судя по всему, представляет собой не обычный маркер цели, а визуализацию того, как Логан воспринимает окружающий мир. Иными словами, разработчики пытаются не просто облегчить игроку навигацию, а показать способности самого героя.

Тем не менее вопрос к реализации механики остаётся. В показанной сцене противник находится достаточно близко, а саму цель можно относительно легко заметить без дополнительных подсказок. Именно поэтому некоторые игроки считают визуальный след чрезмерно навязчивым.

Пока нет никаких признаков того, что Insomniac собирается менять эту систему до релиза.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.