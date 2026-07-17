Дизайн Леди Смертельный Удар в Marvel's Wolverine вызвал споры: фанаты разделились из-за образа злодейки

Новый трейлер Marvel’s Wolverine от PlayStation и Insomniac Games стал поводом для активного обсуждения среди игроков. Главной темой реакции аудитории стало не само появление Леди Смертельный Удар, а её дизайн, который часть фанатов встретила крайне негативно.

Леди Смертельный Удар, также известная как Юрико Ояма, является одной из заметных противниц Росомахи и персонажем вселенной «Людей Икс». Впервые она появилась в комиксе Daredevil #197 в 1983 году, а привычный образ Леди Смертельный Удар получила спустя три года в Alpha Flight #33. Хотя она никогда не относилась к числу самых популярных злодеев Marvel, её роль в Marvel’s Wolverine может значительно повысить известность персонажа.

Однако после презентации игрового варианта героини внимание многих пользователей оказалось приковано именно к внешности. В социальных сетях появились многочисленные комментарии с критикой дизайна, который игроки называют «уродливым» и «скучным». Некоторые фанаты обратили внимание на пропорции тела, размер головы, длину когтей и возраст персонажа.

Один из самых популярных комментариев под публикациями о трейлере обвинил Insomniac Games в том, что студия якобы избегает создания привлекательных женских персонажей. Другие пользователи также выразили недовольство художественным стилем команды, задаваясь вопросом, почему дизайн героинь студии часто вызывает подобные споры.

При этом негативная реакция оказалась не единственной — часть игроков положительно оценила новый образ Леди Смертельный Удар. Кроме того, некоторые отмечают, что реалистичный стиль Insomniac Games всегда требует переосмысления комиксных персонажей, а финальный вариант может измениться до выхода игры.

Для студии это уже не первая подобная дискуссия. Ранее похожие споры возникали вокруг внешности персонажей Marvel’s Spider-Man 2, включая образ Мэри Джейн. Теперь аналогичная ситуация повторяется с Marvel’s Wolverine.

Сама игра пока продолжает вызывать большой интерес, однако реакция на последний трейлер оказалась неоднозначной: ролик собрал 31 тысячу лайков и около 14 тысяч дизлайков на YouTube. Marvel’s Wolverine разрабатывается для PS5, а дата выхода проекта пока не объявлена.