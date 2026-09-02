Для Marvel's Wolverine разработчики из Insomniac Games съездили в Японию, чтобы в деталях отсканировать локации для игры

Ведущий технический художник Insomniac Games Натаниэль Белл в недавнем блоге подробно рассказал о целой исследовательской экспедиции студии в Японию. Команда организовала отдельную поездку десятка своих специластов на ранних этапах производства супергеройского экшена Marvel’s Wolverine. Главной целью этой затеи было создание фотограмметрических 3D-сканов реальных объектов, изучение природных биомов и фиксация архитектурных нюансов для построения аутентичного окружения в будущей игре.

По словам разработчиков, создание убедительного мира для игры требует опоры на настоящие материалы, а не на стандартные библиотеки ассетов. Маршрут команды был разработан при поддержке японского подразделения Sony Interactive Entertainment и охватил сразу несколько ключевых регионов: Токио, Дзёэцу, исторические почтовые станции Цумаго-дзюку и Магомэ-дзюку, а также Киото.

В ходе экспедиции авторы оцифровали четыре контрастных типа биомов:

Заснеженные горные районы - изучение взаимодействия зимних условий с материалами, сканирование фактуры камней, коры деревьев и снежного покрова.

- изучение взаимодействия зимних условий с материалами, сканирование фактуры камней, коры деревьев и снежного покрова. Бамбуковые рощи - фиксация плотности растительности, органических слоев и традиционных конструкций (например, аутентичных бамбуковых водостоков).

- фиксация плотности растительности, органических слоев и традиционных конструкций (например, аутентичных бамбуковых водостоков). Городская среда и метро - сканирование асфальта, уличных указателей, следов износа инфраструктуры и архитектуры подземных станций.

- сканирование асфальта, уличных указателей, следов износа инфраструктуры и архитектуры подземных станций. Традиционные святилища - детальная съемка старинных стен и элементов храмовых комплексов для создания модульных наборов ассетов.

По итогам поездки команда Insomniac Games получила:

свыше 600 высокодетализированных 3D-сканов;

5,6 ТБ исходных данных;

189 589 фотографий без учета дополнительных референсных снимков;

более 160 километров пройденных пешком с комплектами сканирующего оборудования весом около 9 килограммов.

Разработчики подчеркнули, что полученные материалы и глубокое понимание культурного контекста позволят воссоздать в Marvel’s Wolverine для PlayStation 5 максимально приземленный, осязаемый и живой мир. Насколько удачным получился эта затея, мы узнаем уже 15 сентября.