Джейсон Шрайер подтвердил, что Marvel's Wolverine не выйдет на PC - несмотря на соглашение Sony с Marvel

Вчера Джейсон Шрайер из издания Bloomberg сообщил о том, что Sony больше не станет выпускать PC-версии своих эксклюзивов.

Один из пользователей предположил, что Marvel's Wolverine может стать исключением, так как Marvel вряд ли позволит Sony нарушить контрактные обязательства. По условиям соглашения, игры по вселенной Людей-Икс должны выходить на PC как минимум до 2035 года.

Однако Шрайер развеял эти надежды - он дословно процитировал свой предыдущий пост:

Sony Group Corp. больше не планирует выпускать крупные игры для PS5 на PC.

Журналист подчеркнул, что решение касается одиночных проектов и не распространяется на сервисные тайтлы.

Сообщается, что в Sony пришли к выводу, что дальнейший выпуск эксклюзивов на других платформах вредит бренду PlayStation и негативно сказывается на продажах консолей. К тому же в Sony остались недовольны скромными доходами от последних портов.

Сам Шрайер считает, что на решение повлияли и планы Microsoft. Корпорация готовит новую консоль Xbox на базе Windows, способную запускать игры из сторонних магазинов. В такой ситуации наличие ПК-версий эксклюзивов сделало бы их доступными на конкурирующей платформе.