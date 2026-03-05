Джейсон Шрайер подтвердил, что Marvel's Wolverine не выйдет на PC - несмотря на соглашение Sony с Marvel

Вчера Джейсон Шрайер из издания Bloomberg сообщил о том, что Sony больше не станет выпускать PC-версии своих эксклюзивов.
Один из пользователей предположил, что Marvel's Wolverine может стать исключением, так как Marvel вряд ли позволит Sony нарушить контрактные обязательства. По условиям соглашения, игры по вселенной Людей-Икс должны выходить на PC как минимум до 2035 года.
Однако Шрайер развеял эти надежды - он дословно процитировал свой предыдущий пост:
Sony Group Corp. больше не планирует выпускать крупные игры для PS5 на PC.
Журналист подчеркнул, что решение касается одиночных проектов и не распространяется на сервисные тайтлы.
Сообщается, что в Sony пришли к выводу, что дальнейший выпуск эксклюзивов на других платформах вредит бренду PlayStation и негативно сказывается на продажах консолей. К тому же в Sony остались недовольны скромными доходами от последних портов.
Сам Шрайер считает, что на решение повлияли и планы Microsoft. Корпорация готовит новую консоль Xbox на базе Windows, способную запускать игры из сторонних магазинов. В такой ситуации наличие ПК-версий эксклюзивов сделало бы их доступными на конкурирующей платформе.
Потому что PS5 только для элиты. ПК холопам смирно ждать и доедать объедки с барского стола. Если вам позволят конечно и кинут кость.
Ох, как же мы проживём без очередной супергеройской дрисни, беда-беда...
Будем честны,гост оф тусшима была калом
пауки были калом
и росомаха будет калом,намного хуже чем игра 2009 года
Естественно, если выпускать без рекламы, в плохом состоянии, и годы спустя.
Беда беда ну и хрен с вами проживем и без ваших эксклюзивов