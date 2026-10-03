Ещё недавно был 1 FPS: Marvel's Wolverine теперь разгоняется до 20 FPS на KyTyPS5

YouTube-канал ‘Unreal Gaming PC’ поделился видео, демонстрирующим Marvel’s Wolverine, работающую на последней версии KyTyPS5. И, похоже, игра временами может достигать 20 FPS, что в 20 раз быстрее, чем было возможно ранее.

YouTube-блогер использовал AMD Ryzen 7 9800X3D с NVIDIA GeForce RTX 4080. Согласно статистике оверлея, игра может задействовать всю видеопамять RTX 4080. Поэтому мы не знаем, связаны ли эти просадки с ограничением по видеопамяти или процессору.

Тем не менее результаты впечатляют для столь ранней стадии эмуляции PS5. Игра может отображать настоящий игровой процесс вместо того, чтобы показывать только загрузочный экран или простую графику. Это показывает, что KyTyPS5 стабильно прогрессирует.

Также существуют очевидные ограничения. Частота кадров слишком низкая для нормальной игры, а производительность может меняться от одной области к другой. Хотя в определённых сценах игра может достигать 20 FPS, в большинстве других областей она работает при 6–9 FPS. По сравнению с тем, что было возможно неделю назад, это всё равно впечатляет.

Уже впечатляет то, что KyTyPS5 может запускать Marvel’s Wolverine и обеспечивать её работу. С дальнейшей работой я ожидаю, что эмулятор добьётся ещё большего прогресса. Возможно, он даже сможет запустить Grand Theft Auto 6 гораздо раньше, чем ожидалось.