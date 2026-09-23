Фанаты Marvel's Wolverine нашли скрытые намёки на главные сюжетные повороты игры

Игроки Marvel’s Wolverine начали замечать многочисленные намёки на ключевые сюжетные повороты игры, которые при первом прохождении легко пропустить. Особенно много таких деталей связано с Натаниэлем Эссексом, Уолтером, Джин Грей и другими персонажами.

Один из игроков обратил внимание, что уже в первой миссии игра намекает на истинную природу Эссекса: во время проверки детектором он проходит без срабатывания, показывая, что его нельзя считать обычным мутантом. В следующей миссии разработчики заранее подбрасывают подсказки о предательстве Уолтера — например, через книги, указывающие на его изучение японского языка, и разговор, в котором он упоминает Руку.

Есть и более тонкие детали. Когда Эссекс знакомит Логана с дверями Кошмара, он намеренно блокирует ему доступ к воспоминаниям о ферме, чтобы тот не смог раньше времени докопаться до правды. При этом игроки заметили возможную сюжетную нестыковку: если Эссекс опасался возвращения настоящих воспоминаний Росомахи, не совсем понятно, зачем вообще давать ему возможность их восстанавливать.

Другие фанаты нашли дополнительные намёки. Эссекс, судя по одной из сцен, сразу узнаёт Джин Грей при первой встрече. Её фраза о том, что лицо Логана кажется ей знакомым, также заранее намекает на их общее прошлое. Даже реплики Омеги Реда содержат подсказки о настоящей природе Эссекса.

Все эти детали особенно хорошо работают при повторном прохождении: зная, чем заканчивается история, игрок уже понимает смысл реплик, предметов и сцен, которые при первом знакомстве могли показаться совершенно обычными. При этом часть интриги неизбежно теряется из-за самого имени Мистер Синистер — поклонники Marvel прекрасно знают, что за ним скрывается.