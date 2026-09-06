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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.7 370 оценок

Фанаты раскритиковали внешность Леди Смертельный Удар в Marvel's Wolverine

IKarasik IKarasik

Новый трейлер Marvel’s Wolverine вызвал среди фанатов не только путаницу с Псайлок, но и волну критики в адрес дизайна Леди Смертельный Удар. Часть игроков считает, что Insomniac слишком сильно отошла от привычного образа персонажа.

Marvel's Wolverine получила финальный трейлер перед релизом на PlayStation 5

Особенно много вопросов вызвала внешность героини. Фанаты сравнивают её дизайн с классическим образом Леди Смертельный Удар из комиксов и считают, что новая версия выглядит недостаточно узнаваемо. Некоторые также раскритиковали внешность других персонажей игры, включая самого Росомаху.

Дополнительную путаницу вызвал фиолетовый энергетический меч в руках Леди Смертельный Удар. Из-за него многие решили, что Insomniac впервые показала Псайлок, однако студия позже уточнила, что в трейлере именно Леди Смертельный Удар.

При этом разработчики пока не объяснили, почему персонаж использует меч, хотя её фирменные когти уже неоднократно показывали в предыдущих материалах игры.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PS5.

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Комментарии:  272
Ваш комментарий
Smike56

Очередной "ЩЕДЕВР" от Сони на подходе, кушайте сонибои, от экстаза только не захлебнитесь после такого.😂

175
MNM 777

Великие хиты скоро пойдут один за одним .

И такими игорями они собираются удержать фанов , ну ну .

152
Shkudi

Была "Леди Смертельный Удар". Стала "Бабушка Смертельный Нахрюк"

Опять повесточные гранты отрабатывают что ли... Даже в фильмах она намного харизматичнее.

99
Summonеr
79