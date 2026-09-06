Фанаты раскритиковали внешность Леди Смертельный Удар в Marvel's Wolverine

Новый трейлер Marvel’s Wolverine вызвал среди фанатов не только путаницу с Псайлок, но и волну критики в адрес дизайна Леди Смертельный Удар. Часть игроков считает, что Insomniac слишком сильно отошла от привычного образа персонажа.

Особенно много вопросов вызвала внешность героини. Фанаты сравнивают её дизайн с классическим образом Леди Смертельный Удар из комиксов и считают, что новая версия выглядит недостаточно узнаваемо. Некоторые также раскритиковали внешность других персонажей игры, включая самого Росомаху.

Дополнительную путаницу вызвал фиолетовый энергетический меч в руках Леди Смертельный Удар. Из-за него многие решили, что Insomniac впервые показала Псайлок, однако студия позже уточнила, что в трейлере именно Леди Смертельный Удар.

При этом разработчики пока не объяснили, почему персонаж использует меч, хотя её фирменные когти уже неоднократно показывали в предыдущих материалах игры.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PS5.