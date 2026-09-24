Фанаты заваливают Кризию Байос просьбами об игре про Джин Грей - и она передает их отзывы в Insomniac

Актриса Кризия Байос, сыгравшая Джин Грей в Marvel’s Wolverine, рассказала в интервью GameRant, что передает разработчикам все отзывы игроков, желающих продолжения истории персонажа.

Отвечая на вопрос ведущего Ноа Уотермана о возможном будущем Джин - будь то более масштабная игра про Людей Икс или сольный проект, - Байос призналась, что слышит от многих людей: "Мы хотим играть за Джин. Мы хотим видеть больше Джин". По ее словам, она пересылает эти отзывы в Insomniac со словами: "Эй, это не от меня, но на всякий случай, если хотите услышать, что говорят люди". Актриса назвала такую реакцию фанатов "очень воодушевляющей".

Для меня было бы удовольствием всей жизни иметь возможность продолжать это делать, вернуться на эти сцены и играть с той же самой семьей здесь. Потому что это было большим событием моей карьеры, если не главным событием моей карьеры,

— заявила Байос. Она добавила, что сейчас чувствует себя очень благодарной и надеется, что продолжение все же состоится:

Я надеюсь. Я надеюсь, что мы получим больше.