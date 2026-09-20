Финал Marvel's Wolverine может стать началом новой эры X-Men - разработчики рассказали о планах на будущее

Внимание: далее присутствуют спойлеры к финалу Marvel’s Wolverine.

Разработчики Marvel’s Wolverine рассказали, что концовка игры намеренно закладывает основу для дальнейшего развития мутантов во вселенной Земли-1048. Нарративный директор Уолт Уильямс и исполнительный продюсер Marvel Games Эрик Моначелли подчеркнули, что эпилоги появились не случайно и должны заставить игроков задуматься о том, куда история может двигаться дальше.

Одной из ключевых фигур становится Апокалипсис. По словам Моначелли, решение использовать персонажа было принято ещё в самом начале разработки. В сцене после титров выживший Саблезубый встречает древнего мутанта, который назначает его новым Всадником Войны. Разработчики считают Апокалипсиса особенно подходящим противником для Логана благодаря долгой истории обоих персонажей.

При этом Люди Икс во вселенной игры пока не существуют. Финал показывает, что после активации Helix Engine число мутантов значительно увеличилось, а Джин Грей оказывается в положении человека, способного помочь им объединиться и найти безопасное место.

Уильямс отмечает, что вопрос о возможном появлении команды оставлен намеренно открытым. Моначелли прямо говорит, что эта линия может привести к Людям Икс или к чему-то совершенно другому.

Продолжение Marvel’s Wolverine пока официально не анонсировано, поэтому речь идёт именно о сюжетных заделах и возможных направлениях развития вселенной, а не о подтверждённых планах на следующую игру.