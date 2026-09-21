Физические продажи Marvel's Wolverine в Великобритании оказались значительно ниже Spider-Man 2

Marvel’s Wolverine заняла третье место по объёму продаж физических копий среди игр для PlayStation 5, вышедших в Великобритании в 2026 году. По предварительным данным Кристофера Дринга из The Game Business, старт игры оказался заметно ниже результата Marvel’s Spider-Man 2 и немного уступил Ghost of Yotei.

По данным Дринга, физические продажи Marvel’s Wolverine в Великобритании оказались примерно на 60% ниже, чем у Marvel’s Spider-Man 2, при этом игра лишь немного отстала от Ghost of Yotei. Первые две позиции среди релизов для PS5 в этом году заняли Resident Evil: Requiem и 007: First Light, тогда как Wolverine удалось опередить Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.

При этом игра Insomniac показала значительно более высокий результат, чем Death Stranding 2: продажи физических копий Wolverine почти втрое превысили показатель игры Хидео Кодзимы. Однако сравнение касается исключительно дисков в Великобритании и не отражает полный объём продаж.

Ключевым неизвестным остаётся цифровая версия. Данные по продажам через PlayStation Store пока недоступны, поэтому оценивать общий масштаб запуска Marvel’s Wolverine только по британским физическим копиям было бы преждевременно. Для крупных цифровых релизов соотношение между дисками и загрузками способно заметно изменить итоговую картину.

Marvel’s Wolverine вышла 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игра стала новым крупным проектом Insomniac Games после Marvel’s Spider-Man 2 и продолжила сотрудничество студии с Marvel.