Геймдиректор Marvel's Wolverine подтвердил наличие режима "Новая игра плюс" на релизе

Геймдиректор Marvel’s Wolverine Майк Дейли сообщил Eurogamer, что режим «Новая игра плюс» будет доступен на диске в день релиза. Геймерам не придется скачивать обновления или доплачивать за контент — повторный запуск экшена с повышенным темпом, высокой сложностью и дополнительными разблокируемыми элементами откроется сразу после завершения кампании. Выполнение этих условий откроет доступ к коллекционным предметам, материалам для крафта, а также к редким видам алкоголя для вашей «коллекции виски».

«Мы выпускаем "Новую игру плюс" прямо на диске. Это значит, что как только вы завершите кампанию, то при желании сможете сразу пройти игру заново. Наша цель заключалась в том, чтобы сделать второе прохождение столь же увлекательным, как и первое. Поэтому мы повысили темп, увеличили опасность и добавили интенсивности. Также появится несколько новых элементов для разблокировки, которые действительно меняют динамику геймплея и поддерживают интерес во второй раз».

Ранее разработчик подтвердил IGN, что проект будет линейным, а не с открытым миром, как Spider-Man. В сюжете появится Джин Грей, которая поможет Логану в путешествии. Поскольку Marvel’s Wolverine откажется от масштабов песочницы, похоже, создатели серьезно задумались над тем, как повысить её реиграбельность, и это здорово.

Релиз игры запланирован на 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PS5.