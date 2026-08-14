Геймеры высмеяли Marvel's Wolverine: новинку сравнили с детской PS2-игрой

Недавние кадры игрового процесса Marvel’s Wolverine с битвой против гигантского робота Стража спровоцировали бурные обсуждения в социальных сетях. Игроки обратили внимание на постановку сражения и стали активно сравнивать игру с экшенами эпохи PlayStation 2 — в частности, с ретро-играми по франшизе «Бен-10», такими как Ben 10: Protector of Earth.
В ролике Росомаха сражается с огромным мехом, находясь на относительно небольшой арене, уклоняется от его ударов и атаками разрушает или отсекает отдельные части механизма. Геймеры шутят, что подобная структура битвы практически один в один повторяет формулу старых игр, где героя заставляли методично избивать неповоротливые гигантские машины.
В соцсетях гейм-дизайн этой сцены вызвал противоречивую реакцию. Многие пользователи посчитали такой подход слишком устаревшим и шаблонным для современного высокобюджетного экшена на PS5.
Gio: Вдохновлена игрой для малышей... Как и любой супергерой Marvel... Пока настоящие мужики играют в эксклюзивный Gears на другой консоли.
Ripter47: Даже Hi-Fi Rush была лучше.
J117: Хаха, какая отстойная игра.
Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Предзаказы уже стартовали. Базовое издание обойдется в $70 (~5800 рублей).
no way, соСони даже не пытается дать новый опыт, никогда такого не было!
Ничего, скоро пелена с глаз упадёт у гоев на их любимой приставочке и они поймут, что всех их игры, экзы и прочее не более чем десятикратно пережёванный кал из 2010.
Нормальные геймеры сейчас в инди-игры играют, а кАААл для скуфов и залётышей даже не трогают.
ну это уже до..бы. вагон игр с подобными боссами.
первый эксклюзив hah
так в hi fi rush такой же босс первый