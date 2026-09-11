Хуже только Concord - Marvel's Wolverine стала одной из самых низко оценённых игр Sony от внутренних студий

До выхода Marvel’s Wolverine на PlayStation остались считанные дни, но первые оценки игры от студии Insomniac Games на Metacritic уже вызвали бурное обсуждение в социальных сетях — и не по самым приятным поводам. Со средним баллом 78 этот проект занимает предпоследнее место среди игр Sony от внутренних студий в текущем поколении, опережая лишь провальную Concord.

Публикация обзоров быстро спровоцировала споры. В некоторых сегментах интернета оценку 78 восприняли так, будто игра совершенно неиграбельна, что далеко от истины. Сам сервис Metacritic классифицирует такой балл как «в целом благоприятный». Проблема здесь кроется в контексте: когда портфолио игр Sony от собственных студий состоит преимущественно из проектов, оценки которых редко опускаются ниже 85 баллов, результат в 78 баллов вызывает искреннее удивление.

Чтобы понять значимость ситуации, достаточно взглянуть на список игр от внутренних студий Sony (так называемых first-party студий) — таких как Naughty Dog, Santa Monica Studio, Sucker Punch и сама Insomniac Games, — и на их оценки на Metacritic в текущем поколении:

Astro Bot — 94 God of War Ragnarok — 94 Demon’s Souls — 92 Marvel’s Spider-Man 2 — 90 The Last of Us Part 2 Remastered — 90 The Last of Us Part 1 — 89 Horizon Forbidden West — 88 Ratchet & Clank: Rift Apart — 88 Saros — 87 Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 87 Marvel’s Spider-Man Remastered — 87 Ghost of Tsushima: Director’s Cut — 87 Gran Turismo 7 — 87 Returnal — 86 Ghost of Yotei — 86 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 85 Horizon Zero Dawn Remastered — 85 Astro’s Playroom — 83 Days Gone Remastered — 78 Marvel’s Wolverine — 78 Concord — 62

Стоит отметить, что в этот список включены только студии, непосредственно принадлежащие Sony. Если бы критерии были расширены и включали все эксклюзивы для PS5, изданные компанией, то такие игры, как Destruction AllStars и God of War: Sons of Sparta, оказались бы в рейтинге ниже Wolverine.

Наиболее примечательной деталью является недавняя история релизов Insomniac Games. В текущем поколении студия не выпустила ни одной игры с оценкой ниже 85 баллов на Metacritic — выдающееся достижение, учитывая, что за последние семь лет Insomniac была самой активной внутренней студией Sony, выпустив больше проектов, чем любой другой разработчик компании за этот период. Снижение оценки с 90 баллов (у Marvel’s Spider-Man 2, вышедшей в 2023 году) до 78 за четыре года свидетельствует о заметном изменении того, как критики воспринимают проекты студии.

Релиз Marvel’s Wolverine состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PS5.