Играть в Marvel's Wolverine можно только за Росомаху, но Insomniac обещает настоящий командный дух

Старший директор проекта Джесс Рейнер-Рид и руководитель отдела технологий Майк Фицджеральд вновь подтвердили в разговоре с GamesRadar, что Росомаха останется единственным играбельным персонажем. При этом Insomniac Games хочет компенсировать отсутствие переключения между героями более тесным взаимодействием Логана с его союзниками.

В боевых сценах другие персонажи не будут просто находиться где-то рядом и наблюдать за происходящим. Они смогут вступать в сражения вместе с Росомахой и участвовать в совместных атаках, создавая ощущение настоящей командной работы.

«В этом смысле определённо присутствует командный дух. Но мы действительно сосредоточились на Росомахе как игровом персонаже и постарались довести его до совершенства», — объяснил Майк Фицджеральд.

Именно такой подход отличает Marvel’s Wolverine от некоторых предыдущих игр Insomniac Games по вселенной Marvel. В серии Marvel’s Spider-Man управление периодически передавали другим персонажам, а отдельные эпизоды с Мэри Джейн Уотсон заметно меняли привычный темп игры, делая акцент на стелсе.

В новой игре разработчики решили сохранить единого управляемого героя, но при этом сделать окружение Логана более «командным». Джин Грей и другие союзники смогут сражаться бок о бок с Росомахой, помогать ему в бою и становиться частью зрелищных совместных сцен.

Таким образом, Insomniac не отказывается от идеи нескольких героев в одной команде — меняется именно роль игрока. Вместо переключения между персонажами разработчики хотят сделать акцент на взаимодействии между ними и совместных боевых эпизодах.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PlayStation 5.