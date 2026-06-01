Игроки нашли возможные спойлеры к Marvel's Wolverine...в меню кинотеатрального бара

Летняя презентация Sony стартует 3 июня в 00:00 по московскому времени. Компания пообещала крупное шоу с демонстрацией Marvel's Wolverine от Insomniac Games и других проектов.

Пока одни гадают о содержимом трансляции, другие нашли необычный источник информации. Аналитик Даниэль Ахмад обратил внимание на фотографию меню из кинотеатра, где будут транслировать State of Play. Пункты в меню получили тематические названия. Вот что предлагают зрителям:

Дикие Палочки - покрытые чесночно-базиликовым маслом, посыпанные пармезаном, подаются с соусом маринара

Пицца Ярости - пицца с соусом из томатов Сан-Марцано, пепперони, бекона, соус ранч, колбасы, запечённых грибов, фирменной сырной смеси и пармезана.

Последний бой - коктейль из водки, кофейного ликера, подсластителя и кофе, заваренный по методу колд брю

Инстинкт Мутанта - коктейль из виски, мескаля, лайма и ананасового сиропа.

Любопытно, что в комиксах Marvel есть тропическая земля Savage Land, которая находится в Антарктиде, а ярость может отсылать к способности главного героя.

Фанаты уже шутят, что теперь будут отчаянно вглядываться в меню в поисках скрытых намёков. А кто-то иронизирует, не предложат ли в баре "сезонный пропуск".