Новый эксклюзив PlayStation 5 от Insomniac Games Marvel's Wolverine, вышедший 15 сентября 2026 года, получил неоднозначный прием на Metacritic. Хотя критики оценили игру на 77 баллов (в целом положительно) на основе более чем 120 рецензий, игроки оказались куда жестче.

На момент 17 сентября 2026 года пользовательский рейтинг составляет 6.6 (Смешанные) при более чем 1800 оценках. Почти треть игроков поставила низкие оценки. В отзывах часто жалуются на сильную линейность, повторяемость боев, относительно короткую кампанию и то, что игра не оправдала высоких ожиданий после серии о "Человеке-пауке". Часть негатива связана с обнаружением в титрах сотрудников Sweet Baby Inc. - скандально известной консалтинговой компании по "повестке".

При этом рейтинг на PlayStation Store (PSN) выглядит совсем иначе - игра держится на уровне около 4.83 из 5 при десятках тысяч оценок. Это один из самых высоких показателей среди недавних релизов Insomniac и заметно выше, чем у предыдущих игр серии "Человека-паука" на платформе.

Таким образом, на Metacritic часть игроков устроила настоящий "разгром", в то время как покупатели в официальном магазине Sony оценивают Marvel's Wolverine значительно выше. Классический пример расхождения между двумя площадками.