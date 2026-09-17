Игроки сравнили героев Marvel's Wolverine с их реальными прототипами - Логана называют красавчиком

После выхода Marvel’s Wolverine игроки продолжают обсуждать внешность ключевых персонажей. На Reddit внимание привлекла публикация со сравнением игровых моделей Логана, Мистик и Джин Грей с актёрами, чья внешность использовалась при создании персонажей. Автор поста признался, что ему результат нравится, отдельно назвав Росомаху «очень красивым» и отметив, что легко мог бы представить этих актёров в экранизации с живыми исполнителями.

Особенно активно пользователи спорят о Логане. Часть комментаторов считает, что внешность актёра Лиама Макинтайра хорошо подходит Росомахе, однако его цифровая версия получилась более округлой и «мягкой». Некоторые называют игрового героя слишком юным на вид и связывают это с формой бороды, бакенбардами и щеками. Другие с такой критикой не согласны и отмечают, что персонаж выглядит именно как невысокий, коренастый и мускулистый Росомаха.

Обсуждение дошло и до довольно необычных комплиментов. Один из пользователей написал, что волосы и борода Логана выглядят настолько мягкими, что героя буквально «хочется погладить». Другие участники дискуссии считают, что основная проблема заключается не в самом лице актёра, а в том, как его черты были перенесены в игру.

Не остались без внимания и Мистик с Джин Грей, чьи игровые модели также сравнили с внешностью актрис. В случае с ними мнения вновь разделились. Некоторые пользователи считают, что обе героини достаточно хорошо напоминают свои комиксные образы, тогда как другие намного критичнее оценивают цифровое воплощение Джин Грей. Один из участников обсуждения, напротив, отметил, что именно Джин выглядит самой молодой среди представленных персонажей.

В целом значительная часть дискуссии посвящена самому подходу Insomniac Games к созданию персонажей. Одни игроки приветствуют использование внешности актёров озвучки и захвата движений, считая, что это помогает добиться более естественной мимики. Другие предпочли бы систему, при которой внешность и голос персонажа создаются с участием разных людей, а художники дополнительно стилизуют лицо под оригинальный комиксный образ. В качестве примера такого подхода некоторые комментаторы приводят игры Capcom.

Для одних пользователей Логан получился привлекательным и хорошо соответствует образу Росомахи, тогда как другие считают, что реальные актёры на сравнительных фотографиях выглядят ближе к своим героям, чем созданные на их основе игровые модели.