Игроки увидели новую внешность Джин Грей и говорят, что больше не ждут Marvel's Wolverine - все благодаря Sweet Baby Inc

Сегодня в сети появились скриншоты из свежего билда Marvel's Wolverine, на которых можно разглядеть обновленную внешность Джин Грей.
Если раньше у игроков были лишь предположения о том, что Sweet Baby Inc намеренно уродует персонажей, то теперь факты говорят сами за себя: у игроков появилась возможность сравнить раннюю модель персонажа от разработчиков и ту, в которую превратилась Джин Грей после предполагаемого начала сотрудничества студии Insomniac Games с SIB. И это выглядит действительно страшно.
Несмотря на то, что на обоих скриншотах отсутствует нормальное освещение, а модели персонажей явно не завершены, судя по всему, первоначально Insomniac Games планировала сделать в игре молодую привлекательную Джин Грей, однако в последнем доступном билде игры персонаж превратился в старую женщину, сильно напоминающую трансгендера.
Марк Керн, бывший глава отдела разработки Blizzard, призвал пользователей обратить внимание на изменение в модели персонажа и добавил, что азиатские разработчики могут делать красивых персонажей, но у западных студий почему-то вечно присутствуют отговорки в виде "сложности сканирования", "неудачных скриншотов", "плохого освещения" и так далее. И почти всегда такие игры оказываются связаны со Sweet Baby Inc.
Под твитом Керна разгорелась довольно жаркая дискуссия: большинство пользователей заявило, что не собираются финансово поддерживать уродство и очередное продвижение повестки от Sony. Игроки согласились с разработчиком - изменения Джин Грей просто ужасные. Несмотря на то, что более ранняя модель тоже не обладает идеальной красотой, но видно, что её можно было доработать к релизу игры, а нынешняя версия представляет из себя старуху с квадратной челюстью. Пользователи не понимают почему западные студии так ненавидят красивых женщин и не хотят добавлять их в игры.
Cитуацию с уродованием персонажей так же прокомментировал бывший старший художник по персонажам из студии Rocksteady Дэл Вокер. По его словам, в игровой индустрии стали уродовать не только белых женщин, но и черных. Вокер рассказал, что он несколько раз предлагал для игры черных героинь, которые выглядели как на фото ниже, но спустя 10 циклов утверждения персонажа из нее пропадали все намеки на первоначальную красоту, которую предлагал разработчик.
По всей видимости Sweet Baby Inc в очередной раз удалось успешно проконсультировать своих клиентов, отпугнув потенциальных покупателей от покупки игры.
Капец.. Это натуральное лицо какого-то мужика в женском парике
Спрячь под спойлер этот скример
Вылитый Баек из асасина египетского
это ты ещё трасвистита из Fable не видел)))
Это оммаж на сайлент хил ,она ломает 4 стену и смотрит прямо на игрока, прямо ему в душу ...
причем походу мертвого мужика
«Никогда такого не было, и вот опять»
Ну, в этот раз я подготовился, сделал мем:
Держат планку
Это ужасно, канеш)
Все равно слишком красивая и слишком рыжая. Она должна была превратится вот в это. Переделывай.
Да я ещё после 1 паука и Моралеса ничего не ждал, а уж после 2го тем более
А ну теперь понятно почему Эм Джей в пауке 2 такая старая) Sweet Baby постарались на славу.
Мне она больше напоминает его
даже русалока из фильма смотрится секси и милее по сравнению с этим чудом!!! когда же уже закончится это бл........
сони они такие,скоро во всех их играх ГГ будет стремным трансом )))
С этим надо что-то делать! Это не норма, когда какое-то нищее меньшинство сжв как мафиози внедряется и управляет решениями в компаниях! Американцы, хватит куколдиться! Стыдно!
Да похер им на игроков, их финансируют хорошо за внедрение этой шляпы. Сейчас игры, как и фильмы с сериалами, инструмент продвижения всей этой дичи. Так что нам их давить нечем, остается только ждать изменение в глобальной политике.
Просто не покупать и тупо игнорировать !Один раз миллионный проект провалится , третий раз , четвёртый раз , а вот после всего они уже задумаются .
Ужас. Зачем они уродуют прекрасный пол?
Как будто на модель самого логана натянули текстуры Джин Грей )
Так вот зачем циклопу в одном из комиксов глаза зашили
Я думал хуже сделать невозможно но они умеют удивить. Игрокам нужно бойкотировать подобные решение и игры, тогда ситуация будет меняться.
Уже стало очевидно что игры делаются не для игроков и фанатов серии а для меньшинств, ну пусть продолжают в том же духе у нас ещё корейцы и японцы есть и маленькие студии которым нужна поддержка игроков. В скором времени на показах моды буду такие же страшилы как и в играх.
Нет друг, даже не для меньшинств, ща вся западная медиа делается для инвесторов, и в частности для Black Rock, а на потребителя им на..., всё равно.
Вопрос только в том для чего. Сделать из мужиков симпов сойбоев или это попытка в контроль масс? Затевают какую-то хрень непонятную.
Ничего, люди выдержут и не пргнуться. Вон, кино уже победили, дисней сдался и ворнер бразерс в откат на красивых. В игропроме пока еще упираются, суют повестки, но ничего не выйдет и тут. Им не удасться замедлить естественное размножение людей
Прочитано. Впрочем, чего еще ожидать от сони
Это пипец полный. Все из за SIB,из за этой конторы никто не ждет игру про "Росомаху"
Аахаххахаха
там питер спалился, 1 фотка
Это мод на Starfield? Скажите, что это мод.
Не обижай редактор персонажа в Starfield, там персы в десять раз круче выглядят
факт
Не ну это жуть, конечно
Раньше я ждал росомаху, но после скандала с sweet baby я начал сильно сомневаться. А теперь уже 146% скип.
Так держать сони! -1 потенциальный покупатель. И я ведь такой не один. Лучше потрачу деньги на нинтендо, хотя итак у меня больше 50% игровых покупок это экзы нинки. Остальная половина это другие азиатские игры.
Боже, храни азиатов.
На кЭтлин кЕннеди похожа
это какой-то транс, а не Джин Грей. :(
Страхолюдина какая то.
Джин Грей априори красивой должна быть.
бабуля Грей, житуха у мутантов тяжелая
Че правда не купят? Продажи будут благодаря эксклюзивности плэйстейшн. Экслюзив по определнию не может быть плохой. Все же знают что у сони самые крутые игры. Все мечтают их на пк, пуская слюни. И россомаху проглотят. Зная это, разрабы и пихают любые повестки. привет ласт оф ас 2
Представьте если эти педо**лы из SBI дотянут свои руки до порно? Его смотреть будет невозможно больше.
Мои глаза аааааааааааа
Смешно. А на деле у игры будут заоблачные продажи, сиквел и, возможно, какой-нибудь спин-офф про другого радиоактивного человека.
Ну это да у Сони аудитория фанатичная, нужна еще не одна плохая игра чтоб они начали что то подозревать.)