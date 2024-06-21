Игроки увидели новую внешность Джин Грей и говорят, что больше не ждут Marvel's Wolverine - все благодаря Sweet Baby Inc

Сегодня в сети появились скриншоты из свежего билда Marvel's Wolverine, на которых можно разглядеть обновленную внешность Джин Грей.

Если раньше у игроков были лишь предположения о том, что Sweet Baby Inc намеренно уродует персонажей, то теперь факты говорят сами за себя: у игроков появилась возможность сравнить раннюю модель персонажа от разработчиков и ту, в которую превратилась Джин Грей после предполагаемого начала сотрудничества студии Insomniac Games с SIB. И это выглядит действительно страшно.

Несмотря на то, что на обоих скриншотах отсутствует нормальное освещение, а модели персонажей явно не завершены, судя по всему, первоначально Insomniac Games планировала сделать в игре молодую привлекательную Джин Грей, однако в последнем доступном билде игры персонаж превратился в старую женщину, сильно напоминающую трансгендера.

Марк Керн, бывший глава отдела разработки Blizzard, призвал пользователей обратить внимание на изменение в модели персонажа и добавил, что азиатские разработчики могут делать красивых персонажей, но у западных студий почему-то вечно присутствуют отговорки в виде "сложности сканирования", "неудачных скриншотов", "плохого освещения" и так далее. И почти всегда такие игры оказываются связаны со Sweet Baby Inc.

Под твитом Керна разгорелась довольно жаркая дискуссия: большинство пользователей заявило, что не собираются финансово поддерживать уродство и очередное продвижение повестки от Sony. Игроки согласились с разработчиком - изменения Джин Грей просто ужасные. Несмотря на то, что более ранняя модель тоже не обладает идеальной красотой, но видно, что её можно было доработать к релизу игры, а нынешняя версия представляет из себя старуху с квадратной челюстью. Пользователи не понимают почему западные студии так ненавидят красивых женщин и не хотят добавлять их в игры.

Cитуацию с уродованием персонажей так же прокомментировал бывший старший художник по персонажам из студии Rocksteady Дэл Вокер. По его словам, в игровой индустрии стали уродовать не только белых женщин, но и черных. Вокер рассказал, что он несколько раз предлагал для игры черных героинь, которые выглядели как на фото ниже, но спустя 10 циклов утверждения персонажа из нее пропадали все намеки на первоначальную красоту, которую предлагал разработчик.

По всей видимости Sweet Baby Inc в очередной раз удалось успешно проконсультировать своих клиентов, отпугнув потенциальных покупателей от покупки игры.