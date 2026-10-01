Инсайдер утверждает: Marvel's Wolverine продалась тиражом более 3 млн копий, а DualSense побил рекорд Hogwarts Legacy

По словам инсайдера Милли А, продажи Marvel’s Wolverine за всё время превысили 3 миллиона копий. Она также утверждает, что тематический DualSense по Marvel’s Wolverine стал самым продаваемым лицензированным контроллером для PlayStation 5, обойдя Hogwarts Legacy. При подсчёте вместе учитывались версии Battle Yellow и Adamantium.

Публикация вызвала скептическую реакцию среди пользователей. Автор обсуждения саркастически поинтересовался, не станет ли следующим заявлением информация о том, что у Marvel’s Wolverine было больше возвратов, чем у Concord.

В комментариях пользователи обратили внимание на отсутствие аналогичного заявления со стороны Sony или Insomniac и поставили под сомнение источник данных о трёх миллионах проданных копий.

Часть участников также обсуждала финансовую сторону вопроса. По их подсчётам, 3 миллиона копий по цене 70 долларов соответствовали бы примерно 210 миллионам долларов выручки до вычета различных отчислений. На этом фоне пользователи вспомнили о предполагаемом бюджете игры примерно в 305 миллионов долларов и начали спорить, могла ли она уже окупиться.

Отдельно обсуждался успех тематических DualSense. Некоторые пользователи признались, что им нравится их дизайн, тогда как другие посчитали сравнение с Hogwarts Legacy не слишком показательным и связали высокий спрос прежде всего с популярностью самого Росомахи.