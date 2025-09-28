Insomniac Games обвинили в прогрессивной внешности Мистик в Marvel's Wolverine - студия ответила эмодзи "клоуна"

На этой неделе студия Insomniac Games и компания Sony представили новый трейлер Marvel’s Wolverine.

В сети активно обсуждают новый трейлер: части пользователей не понравился внешний вид Мистик - они считают что он получился явно "прогрессивным".

Студия не согласилась с обвинениями и довольно агрессивно отреагировала на сообщение, ответив пользователю эмоцией клоуна. Зато тех, кому понравилась внешность персонажа, студия поблагодарила сердечком, выполненным в цветовой гамме Мистик.