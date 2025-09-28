Insomniac Games обвинили в прогрессивной внешности Мистик в Marvel's Wolverine - студия ответила эмодзи "клоуна"

На этой неделе студия Insomniac Games и компания Sony представили новый трейлер Marvel’s Wolverine.
В сети активно обсуждают новый трейлер: части пользователей не понравился внешний вид Мистик - они считают что он получился явно "прогрессивным".
Студия не согласилась с обвинениями и довольно агрессивно отреагировала на сообщение, ответив пользователю эмоцией клоуна. Зато тех, кому понравилась внешность персонажа, студия поблагодарила сердечком, выполненным в цветовой гамме Мистик.
та хер знает,внешность как внешность
Действительно, обычный страшный транс, что всем не нравится?
да нормальное лицо там,какой транс
Художник персонажей ответственный за Конкорд, делайте выводы сами
ну слева еще цивильно выглядит
Ну для мужика наверное да, но Мистик в своем оригинальном виде не мужик...
Я же говорю что она какая то странная внешне, и мне всё таки не одному показалось это , да и после MJ в чел пуке 2 это понятно всё
А инсомниак тупо токсики оказались
Во втором Пауке за сценарий отвечала активистка, которая ненавидит мужчин.
Так испоганить Питера Паркера - за такое надо отстранять от работы над сценарием навсегда и везде.
Просто взяли и уничтожили характер всеми любимого персонажа.
ути, токсики оказались, как же нежные фанаты переживут это
у фанатов и спроси
Это они ещё рожу Джины Грей не видели.Ну,а мудакам из инсомник и сони давно пора уже радужный флаг прям на башке набить.Хотя,они же этим гордиться начнут.
Это?
Причём первый Паук без всей этой дурацкой повестки стал одной из лучших игр Playstation в принципе.
Мне больно осознавать, что сейчас эта франшиза в руках Sony превращается в цирк.
Чувствую, Росомаха уйдёт недалеко. F.
Скучаю по временам, когда над Пауком работали Treyarch и Beenox. Да, их игры были не идеально отполированы, как у Insomniac, но сколько же хороших воспоминаний они подарили мне... И не было ни намёка на повесточный сценарий.
Боже, нет...
Мда, похоже, одной Мэри Джейн во втором Человеке-Пауке было мало.
Когда же разработчики перестанут пытаться угодить всем и просто начнут делать отличные игры...
Угодить всем? Я человек зашоренный, хочу видеть на экране маскулинных мужиков и сексуальных женщин. От лица всех зашоренных, на всякий случай, собираюсь оскорбиться, пушто мне не угодили.
Сначала сексуальных женщин, потом красивых женщин, и только потом мускулинных мужиков! И точка!
Опять дрочеров оскорбили.
Это вам не южнокорейские разработчики😁
Повод пересмотреть сливы Дженни Лоуренс
Ну, так единственный способ бороться с подобной прогрессивностью - это не покупать прогрессивный контент.А так как имеется готовая фан база, то всё равно найдутся те, кто купит.
Моддеры все поправят
Увы, они не поправят тренды на повестку. Sony вообще тронулись умом на этом.