Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 239 оценок

Insomniac Games обвинили в прогрессивной внешности Мистик в Marvel's Wolverine - студия ответила эмодзи "клоуна"

AceTheKing AceTheKing

На этой неделе студия Insomniac Games и компания Sony представили новый трейлер Marvel’s Wolverine.

Росомаха брутально расправляется с врагами в кровавом геймплейном трейлере Marvel's Wolverine

В сети активно обсуждают новый трейлер: части пользователей не понравился внешний вид Мистик - они считают что он получился явно "прогрессивным".

Студия не согласилась с обвинениями и довольно агрессивно отреагировала на сообщение, ответив пользователю эмоцией клоуна. Зато тех, кому понравилась внешность персонажа, студия поблагодарила сердечком, выполненным в цветовой гамме Мистик.

18
29
Комментарии:  29
InkubatorKlef

та хер знает,внешность как внешность

17
BatMAXimusDM

Действительно, обычный страшный транс, что всем не нравится?

16
InkubatorKlef BatMAXimusDM

да нормальное лицо там,какой транс

9
Tommy451

Художник персонажей ответственный за Конкорд, делайте выводы сами

13
InkubatorKlef

ну слева еще цивильно выглядит

5
Han Yslat InkubatorKlef

Ну для мужика наверное да, но Мистик в своем оригинальном виде не мужик...

Giggity

Я же говорю что она какая то странная внешне, и мне всё таки не одному показалось это , да и после MJ в чел пуке 2 это понятно всё
А инсомниак тупо токсики оказались

9
Retro_Gamer

Во втором Пауке за сценарий отвечала активистка, которая ненавидит мужчин.

Так испоганить Питера Паркера - за такое надо отстранять от работы над сценарием навсегда и везде.

Просто взяли и уничтожили характер всеми любимого персонажа.

3
Anton Vasiljev

ути, токсики оказались, как же нежные фанаты переживут это

1
Giggity Anton Vasiljev

у фанатов и спроси

RandySavage

Это они ещё рожу Джины Грей не видели.Ну,а мудакам из инсомник и сони давно пора уже радужный флаг прям на башке набить.Хотя,они же этим гордиться начнут.

7
Giggity

Это?

Retro_Gamer

Причём первый Паук без всей этой дурацкой повестки стал одной из лучших игр Playstation в принципе.

Мне больно осознавать, что сейчас эта франшиза в руках Sony превращается в цирк.

Чувствую, Росомаха уйдёт недалеко. F.

Скучаю по временам, когда над Пауком работали Treyarch и Beenox. Да, их игры были не идеально отполированы, как у Insomniac, но сколько же хороших воспоминаний они подарили мне... И не было ни намёка на повесточный сценарий.

Retro_Gamer Giggity

Боже, нет...

Retro_Gamer

Мда, похоже, одной Мэри Джейн во втором Человеке-Пауке было мало.

Когда же разработчики перестанут пытаться угодить всем и просто начнут делать отличные игры...

4
JackSirris

Угодить всем? Я человек зашоренный, хочу видеть на экране маскулинных мужиков и сексуальных женщин. От лица всех зашоренных, на всякий случай, собираюсь оскорбиться, пушто мне не угодили.

1
Sir Patrik JackSirris

Сначала сексуальных женщин, потом красивых женщин, и только потом мускулинных мужиков! И точка!

GraF68ru

Опять дрочеров оскорбили.

4
666ANUBIS666

Это вам не южнокорейские разработчики😁

3
Лисан аль-Гаиб

Повод пересмотреть сливы Дженни Лоуренс

3
Denis Kyokushin

Ну, так единственный способ бороться с подобной прогрессивностью - это не покупать прогрессивный контент.А так как имеется готовая фан база, то всё равно найдутся те, кто купит.

2
UnRus

Моддеры все поправят

1
Retro_Gamer

Увы, они не поправят тренды на повестку. Sony вообще тронулись умом на этом.

2
