Insomniac Games подтвердила осенний релиз Marvel's Wolverine - несмотря на перенос GTA 6

Студия Insomniac Games официально подтвердила, что Marvel’s Wolverine по-прежнему выйдет осенью 2026 года. Несмотря на то, что Grand Theft Auto VI недавно была перенесена на 19 ноября 2026 года, разработчики уверяют — их планы не изменились.

Анонс сопровождался коротким сообщением в социальных сетях Insomniac, где студия вновь подчеркнула, что работа над проектом идёт по графику. Одновременно с этим в PlayStation Store открылись вишлисты, позволяющие игрокам следить за обновлениями по игре.

Ранее предполагалось, что после переноса GTA 6 многие крупные релизы осени 2026 года будут отложены, чтобы избежать прямой конкуренции с титаном индустрии. Однако Insomniac, судя по всему, уверена в своей позиции и готова выйти почти одновременно с хитом Rockstar.

По данным студии, новые подробности о Marvel’s Wolverine появятся весной 2026 года, предположительно на одном из будущих State of Play. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5.