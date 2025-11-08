Insomniac Games подтвердила осенний релиз Marvel's Wolverine - несмотря на перенос GTA 6

Студия Insomniac Games официально подтвердила, что Marvel’s Wolverine по-прежнему выйдет осенью 2026 года. Несмотря на то, что Grand Theft Auto VI недавно была перенесена на 19 ноября 2026 года, разработчики уверяют — их планы не изменились.
Анонс сопровождался коротким сообщением в социальных сетях Insomniac, где студия вновь подчеркнула, что работа над проектом идёт по графику. Одновременно с этим в PlayStation Store открылись вишлисты, позволяющие игрокам следить за обновлениями по игре.
Ранее предполагалось, что после переноса GTA 6 многие крупные релизы осени 2026 года будут отложены, чтобы избежать прямой конкуренции с титаном индустрии. Однако Insomniac, судя по всему, уверена в своей позиции и готова выйти почти одновременно с хитом Rockstar.
По данным студии, новые подробности о Marvel’s Wolverine появятся весной 2026 года, предположительно на одном из будущих State of Play. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5.
Сони может себе позволить, осенний гандикап до 19 ноября большой, даже если выберут октябрь, это никак не пересечется с ГТА6. Выступят на разогреве. Одна из лучших игр платформы "Ласт оф Ас" тоже выходила в 2013г перед ГТА5, правда там был промежуток побольше.
Здесь скорее Майкрософт должен переживать, у которого там какие-то громкие релизы планировались. Иначе они утонут в корыте геймпасса, вместе с остальным хрючевом.
п.с. а еще дату Рокстар или их руководители из Т2 выбрали неслучайно. Поскольку это максимально возможная для того, чтобы попасть в шорт-листы номинантов на премии, например, того же Гейм Эвордс. Декабрьские релизы точно мимо: так было с Киберпанком или с Индианой.
Значит, не хотят ждать почестей еще год. При этом довольно благосклонно оставить на откуп остальным практически всю осень. Убежать есть куда.
Ничего себе не пересечется. По твоему, игра продается только первую неделю? Отнюдь. Основные продажи могут приходиться на первые недели и даже месяцы. Плюсом сюда падает, что далеко не все миллионеры, и не могут покупать каждый месяц по игре. А еще плюсом сюда падает какая-нибудь довольно распространенная черная пятница. Следовательно, людям придется где-то ужиматься по бюджетам. И что-то мне подсказывает, что выбор будет не в пользу Росомахи. Особенно после первого трейлера с его щит-футуристикой для маленьких деток.
Ну и да, как можно сравнивать этот сомнительный проект с тлоу? Это даже не смешно.
Помянем бессонную студию.
Какая конкуренция, она ток в конце ноября:D
так осень это не только ноябрь )