Insomniac Games пообещала новые подробности о Marvel's Wolverine уже этой весной

Студия Insomniac Games напомнила фанатам, что новая информация о долгожданной игре Marvel’s Wolverine появится уже этой весной. Проект готовится к релизу на PlayStation 5 и, по предварительным планам, должен выйти в сентябре.

Разработчики опубликовали короткое сообщение в социальных сетях, призвав игроков добавить игру в список желаемого. В той же публикации студия подтвердила, что в ближайшие месяцы поделится новыми подробностями о проекте.

Пока неизвестно, в каком формате будет представлена свежая информация. Это может быть как отдельная презентация, посвящённая исключительно Wolverine, так и часть более крупного мероприятия Sony. Ранее в сети появлялись слухи о возможном выпуске нового выпуска State of Play, однако официального анонса подобной трансляции пока не последовало.

Ранее Insomniac отмечала, что перед открытием предзаказов хочет показать больше геймплея игры. Поэтому ожидается, что следующий показ может включать новые кадры игрового процесса.

Напомним, Marvel’s Wolverine была анонсирована ещё в 2021 году и является одним из самых ожидаемых эксклюзивов для PlayStation 5. Сейчас разработчики постепенно готовят аудиторию к полноценной презентации проекта перед его запуском.