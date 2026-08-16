Insomniac Games представила новый трейлер Marvel's Wolverine на выставке D23

На выставке D23 презентовали новый трейлер грядущего экшена Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games. Ролик наглядно показывает, с каким огромным количеством испытаний и трудностей придется столкнуться главному герою — легкой прогулки Логану точно ждать не стоит.
Сюжет игры расскажет о том, как Росомаха, Джин Грей и члены Команды Икс сплотят силы, чтобы бросить вызов Боливару Траску — изобретателю грозных роботов-Стражей. Помимо него, мутантам будут противостоять и другие опасные противники.
Релиз Marvel’s Wolverine на консоли PlayStation 5 запланирован на 15 сентября.
Ждем провала!!!
Я действительно думаю, что они выбрали не того актёра. Без маски он выглядит как грустный щенок, а не как внушительный старик, к которому страшно подойти. И снова они сделали Росомаху гигантом, а он всего лишь 165 см ростом, в зависимости от комикса. Большая разница в росте причина, по которой Саблезуб называет его коротышкой. Он также не славится своими прыжками, поэтому ему помогают сильные союзники, используя «быстрые броски». На кадрах, где он перепрыгивает с одного транспортного средства на другое, он больше похож на Жабу.
Чё то как то получше раньше ролики по игре были, а тут в разы хуже графика...
Скип, выглядит так, как будто то я в это уже играл десятки раз
шляпа какая то а не россомаха!