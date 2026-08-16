Insomniac Games представила новый трейлер Marvel's Wolverine на выставке D23

На выставке D23 презентовали новый трейлер грядущего экшена Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games. Ролик наглядно показывает, с каким огромным количеством испытаний и трудностей придется столкнуться главному герою — легкой прогулки Логану точно ждать не стоит.

Сюжет игры расскажет о том, как Росомаха, Джин Грей и члены Команды Икс сплотят силы, чтобы бросить вызов Боливару Траску — изобретателю грозных роботов-Стражей. Помимо него, мутантам будут противостоять и другие опасные противники.

Релиз Marvel’s Wolverine на консоли PlayStation 5 запланирован на 15 сентября.