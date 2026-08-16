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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 355 оценок

Insomniac Games представила новый трейлер Marvel's Wolverine на выставке D23

Gruz_ Gruz_

На выставке D23 презентовали новый трейлер грядущего экшена Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games. Ролик наглядно показывает, с каким огромным количеством испытаний и трудностей придется столкнуться главному герою — легкой прогулки Логану точно ждать не стоит.

Сюжет игры расскажет о том, как Росомаха, Джин Грей и члены Команды Икс сплотят силы, чтобы бросить вызов Боливару Траску — изобретателю грозных роботов-Стражей. Помимо него, мутантам будут противостоять и другие опасные противники.

Релиз Marvel’s Wolverine на консоли PlayStation 5 запланирован на 15 сентября.

Трейлеры 15
10
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Saka Madiq
Джин Грей и члены
7
Жора ВОР

Ждем провала!!!

Я действительно думаю, что они выбрали не того актёра. Без маски он выглядит как грустный щенок, а не как внушительный старик, к которому страшно подойти. И снова они сделали Росомаху гигантом, а он всего лишь 165 см ростом, в зависимости от комикса. Большая разница в росте причина, по которой Саблезуб называет его коротышкой. Он также не славится своими прыжками, поэтому ему помогают сильные союзники, используя «быстрые броски». На кадрах, где он перепрыгивает с одного транспортного средства на другое, он больше похож на Жабу.

7
askazanov

Чё то как то получше раньше ролики по игре были, а тут в разы хуже графика...

4
DeathStroke7

Скип, выглядит так, как будто то я в это уже играл десятки раз

3
SERGEY-SP

шляпа какая то а не россомаха!

1
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