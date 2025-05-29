Insomniac Games приглашает на работу стажеров для работы над Marvel's Wolverine и другими играми

Геймеры могут выдохнуть - работа над Marvel's Wolverine от Insomniac Games продолжается. В новом твите студия подтвердила, что разработка игры продолжается и что она привлекает новых сотрудников, по всей видимости, чтобы ускорить процесс разработки.

В посте говорится, что стажеры будут «точить когти», работая над такими проектами, как Marvel's Wolverine

Insomniac и SIE рады приветствовать этим летом новое поколение новаторов, которые окажутся в нашей студии, работая над такими увлекательными вещами, как например Marvel's Wolverine! Наши стажеры: давайте вместе расширять границы игр!

Неясно, какую роль будут играть «стажеры», но их участие указывает на продвинутую стадию производства (в том числе потенциально ускоряющую работу над игрой). Фанаты надеются, что игра будет представлена на PlayStation State of Play в 2025 году, однако релиз может состояться не раньше 2026 года.

Наем стажеров - часть обычной программы стажировки в Insomniac и не редкость в разработке AAA-игр. Ее цель - дать практический опыт в рамках творческого процесса, позволяя участникам внести свой вклад в различные области производства.