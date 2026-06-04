Insomniac Games раскрыла детали индивидуальной настройки жестокости в Marvel's Wolverine

Трейлер, показанный во время State of Play, подтвердил ключевой элемент Marvel's Wolverine: грядущий эксклюзив для PS5, который выйдет 15 сентября 2026 года, будет максимально брутальным и кровавым.

Тем не менее Insomniac Games предусмотрела ряд инструментов, чтобы пойти навстречу чувствительной аудитории. Креативный директор Маркус Смит, коснувшись этой темы в интервью Variety, назвал проект «зрелой игрой», однако успокоил игроков возможностью снизить общий уровень жестокости. «Мы понимаем, что некоторые люди восприимчивы к виду крови, поэтому в игре есть настройки доступности, позволяющие отключить её и смягчить насилие», — объяснил Смит.

Пресет «Насилие» («Частичное» / «Полное») — автоматический баланс крови, расчленения и отображения ран.

(«Частичное» / «Полное») — автоматический баланс крови, расчленения и отображения ран. Динамическая кровь — включает или отключает брызги крови в боях и кат-сценах.

— включает или отключает брызги крови в боях и кат-сценах. Расчленение — полностью убирает отсечение конечностей в геймплее и размывает его в сюжетных роликах.

— полностью убирает отсечение конечностей в геймплее и размывает его в сюжетных роликах. Анатомическое исцеление — регулирует тяжесть видимых ранений на теле Логана.

Несмотря на фильтры, насилие останется фундаментом Marvel's Wolverine. По словам гейм-директора Майка Дейли, без этого невозможно передать дикую натуру Росомахи. При этом разработчики строго разделяют боевую ярость и садизм: жестокость для Логана — лишь самый эффективный способ достижения цели, а не источник удовольствия.

Ради точного попадания в характер персонажа Insomniac изменила часть боевых анимаций непосредственно в ходе разработки. Студия переработала сцены, где Росомаха выглядел излишне самодовольным, чтобы полностью исключить любые намеки на осознанное смакование расправ.

«То, что он делает — это самый быстрый способ достичь цели, верно? Поэтому, когда ты кромсаешь однозначно плохих парней, это приносит определенное удовлетворение, — рассказал Смит. — Но во время разработки бывали моменты, когда ты смотрел на анимации и думал: „Оу, это уже перебор, кажется, будто он смакует процесс“. Он не садист или что-то в этом роде».