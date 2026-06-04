Insomniac Games раскрыла детали индивидуальной настройки жестокости в Marvel's Wolverine

Трейлер, показанный во время State of Play, подтвердил ключевой элемент Marvel's Wolverine: грядущий эксклюзив для PS5, который выйдет 15 сентября 2026 года, будет максимально брутальным и кровавым.
Тем не менее Insomniac Games предусмотрела ряд инструментов, чтобы пойти навстречу чувствительной аудитории. Креативный директор Маркус Смит, коснувшись этой темы в интервью Variety, назвал проект «зрелой игрой», однако успокоил игроков возможностью снизить общий уровень жестокости. «Мы понимаем, что некоторые люди восприимчивы к виду крови, поэтому в игре есть настройки доступности, позволяющие отключить её и смягчить насилие», — объяснил Смит.
- Пресет «Насилие» («Частичное» / «Полное») — автоматический баланс крови, расчленения и отображения ран.
- Динамическая кровь — включает или отключает брызги крови в боях и кат-сценах.
- Расчленение — полностью убирает отсечение конечностей в геймплее и размывает его в сюжетных роликах.
- Анатомическое исцеление — регулирует тяжесть видимых ранений на теле Логана.
Несмотря на фильтры, насилие останется фундаментом Marvel's Wolverine. По словам гейм-директора Майка Дейли, без этого невозможно передать дикую натуру Росомахи. При этом разработчики строго разделяют боевую ярость и садизм: жестокость для Логана — лишь самый эффективный способ достижения цели, а не источник удовольствия.
Ради точного попадания в характер персонажа Insomniac изменила часть боевых анимаций непосредственно в ходе разработки. Студия переработала сцены, где Росомаха выглядел излишне самодовольным, чтобы полностью исключить любые намеки на осознанное смакование расправ.
«То, что он делает — это самый быстрый способ достичь цели, верно? Поэтому, когда ты кромсаешь однозначно плохих парней, это приносит определенное удовлетворение, — рассказал Смит. — Но во время разработки бывали моменты, когда ты смотрел на анимации и думал: „Оу, это уже перебор, кажется, будто он смакует процесс“. Он не садист или что-то в этом роде».
0/10 - соевых разрабов пора увольнять.
Сонибои скушают и еще добавки будут просить, это жи эксклюзив, а они очень любят экзы. ))
Расчлененка все равно скриптовая будет
Очередная игра для всех и ни для кого. Для нынешнего потребителя, который гордо кричит в интернете что он весь из себя "геймер", и за которого думает только его ТикТок это просто безобидные опции, ну знаете, чтобы все люди смогли поиграть. Вся правда в том, что ты не можешь строить пиар кампанию на том, что ты делаешь жестокую игру, а потом говорить "Ну мы тут опции сделали, чтобы игра не выглядела жестокой". Те кто играл в Росомаху 2009-го года, как вы представляете себе игру с переключаемыми там опциями "насилия"? Особенно в таких моментах как когда Логан вытаскивает пилота из вертушки и лопастями ему голову в кашу превращает. Тут нельзя усидеть на двух стульях. Вы либо делаете Логана жестоким и не ноете о том, что вот мол "Ой а это уже слишком прям жестоко ко-ко-ко". Либо делаете игру для детей, где Логан просто тычет во всех своими когтями. А так, сплошной развод гоев, чтобы и тем и тем угодить.