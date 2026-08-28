Insomniac Games воссоздали культовый мем с Росомахой в Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games выпустила новый трейлер Marvel’s Wolverine для PlayStation 5, в котором подробно показали специальные техники, адаптации, функции доступности и другие детали. Однако фанаты сразу обратили внимание не только на геймплей. В одном из кадров Росомаха лежит на кровати и листает что-то вроде блокнота или планшета. Несмотря на то, что кадр мелькает всего на секунду, невозможно не заметить, что он практически один в один повторяет знаменитый мем из мультсериала X-Men 90-х годов, где Логан точно так же лежит в постели с рамкой для фотографии.

Кадр можно увидеть на 2:37 минуте трейлера. Реакция в комментариях получилась типичной для таких ситуаций. Часть фанатов искренне порадовалась отсылке к классике, часть использовала момент, чтобы снова покритиковать игру, а большинство просто посмеялось над точным попаданием в мем. Релиз Marvel's Wolverine назначен на 15 сентября 2026 года.