Insomniac Games выложили промо-ролик с актрисой, играющей Джин Грей в Marvel's Wolverine - и его тут же высмеяли

13 сентября студия Insomniac Games опубликовала короткий ролик, посвященный скорому выходу Marvel’s Wolverine. Вместо ожидаемого ажиотажа промо мгновенно превратилось в объект насмешек и критики. В видео актриса Кризия Бахос, исполняющая роль Джин Грей, вытягивает руку и "использует" телекинез, имитируя способности своего персонажа. Подпись к посту гласила:

Сражайтесь бок о бок с Джин Грей, когда Marvel's Wolverine выйдет на PS5 через 2 ДНЯ!

Ролик собрал почти 3 миллиона просмотров, тысячи лайков и ответов - но подавляющее большинство комментариев оказались негативными. Пользователи активно высмеивают образ и стилистику промо. Многие сочли, что ролик выглядит как реклама алкоголя для женщин среднего возраста, а не как промо супергеройского экшена. Часть игроков жалуется, что современный маркетинг игр утратил классическую привлекательность, которая, по их мнению, была у рекламы прошлых лет. Фанаты комиксов также недовольны образом Джин Грей и тем, как персонаж подан в промо, и считают, что он далек от каноничного образа.

В комментариях снова всплыла тема консалтинговой компании Sweet Baby Inc., которую часть сообщества обвиняет в навязывании повестки и ухудшении игрового контента. Многие сходятся во мнении, что кампания по продвижению игры ведется неудачно. Marvel’s Wolverine выходит эксклюзивно на PS5 15 сентября 2026 года.