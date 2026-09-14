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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.4 400 оценок

Insomniac Games выложили промо-ролик с актрисой, играющей Джин Грей в Marvel's Wolverine - и его тут же высмеяли

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13 сентября студия Insomniac Games опубликовала короткий ролик, посвященный скорому выходу Marvel’s Wolverine. Вместо ожидаемого ажиотажа промо мгновенно превратилось в объект насмешек и критики. В видео актриса Кризия Бахос, исполняющая роль Джин Грей, вытягивает руку и "использует" телекинез, имитируя способности своего персонажа. Подпись к посту гласила:

Сражайтесь бок о бок с Джин Грей, когда Marvel's Wolverine выйдет на PS5 через 2 ДНЯ!

Ролик собрал почти 3 миллиона просмотров, тысячи лайков и ответов - но подавляющее большинство комментариев оказались негативными. Пользователи активно высмеивают образ и стилистику промо. Многие сочли, что ролик выглядит как реклама алкоголя для женщин среднего возраста, а не как промо супергеройского экшена. Часть игроков жалуется, что современный маркетинг игр утратил классическую привлекательность, которая, по их мнению, была у рекламы прошлых лет. Фанаты комиксов также недовольны образом Джин Грей и тем, как персонаж подан в промо, и считают, что он далек от каноничного образа.

В комментариях снова всплыла тема консалтинговой компании Sweet Baby Inc., которую часть сообщества обвиняет в навязывании повестки и ухудшении игрового контента. Многие сходятся во мнении, что кампания по продвижению игры ведется неудачно. Marvel’s Wolverine выходит эксклюзивно на PS5 15 сентября 2026 года.

Консоли 55 Трейлеры 22
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26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
Der_Devil
13
Тоmmy

пожилые дамы плохо в игры портируются, завязывали бы разрабы с этим...

8
ЛеонМа

Хера она страшная. Мы на картинку бахнуть, засветы экрана, размытость движения и синибои схавают.

7
Deathdoor