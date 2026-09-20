Insomniac хотела заново представить Росомаху - образ Хью Джекмана доминировал более 20 лет

Создавая Marvel’s Wolverine, Insomniac Games сознательно стремилась показать публике новую версию Росомахи после более чем двух десятилетий, на протяжении которых персонаж прочно ассоциировался с Хью Джекманом. Об этом рассказал нарративный директор игры Уолт Уильямс.

По его словам, одной из главных сложностей стало создание новой истории Логана, сохраняющей характерные для героя тайну и постепенное раскрытие собственного прошлого. Простая адаптация уже известных сюжетов лишила бы игроков интриги: поклонники заранее знали бы происхождение героя, обстоятельства получения адамантия и ответы на многие вопросы раньше самого Логана.

Поэтому Insomniac совместно с Marvel решила значительно переосмыслить прошлое героя и историю мутантов. Именно этим объясняется и выбор мира, в котором Люди Икс ещё не существуют.

Уильямс отметил, что работа с персонажем, знакомым аудитории более полувека, была рискованной. Особенно учитывая, что последние два десятилетия экранный образ Росомахи практически неотделим от Хью Джекмана.

Разработчики увидели в этом редкую возможность заново представить Логана публике, словно она знакомится с ним впервые. Уильямс сравнил ситуацию с Бэтменом, Человеком-пауком и Джеймсом Бондом, версии которых регулярно меняются вместе с исполнителями. С Росомахой подобного практически не происходило.

По словам сценариста, именно эта задача одновременно оказалась самой сложной и самой захватывающей частью работы над Marvel’s Wolverine.