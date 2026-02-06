Insomniac намекает на появление Сорвиголовы в Marvel's Wolverine

Разработчики из Insomniac Games, создатели игр о Человеке-пауке, снова разогрели интерес фанатов к своему новому проекту — Marvel’s Wolverine. В недавнем посте в Twitter/X студия показала Росомаху с выставленными когтями и сопроводила изображение подписью: «"Claws"? What's that, some kind of fancy lawyer lingo?» — игра слов между «claws» (когти) и «clause» (пункт договора).

Фанаты быстро заметили, что это может быть намёк на Сорвиголову (Мэтта Мердока), адвоката и героя Marvel. Его упоминали и в предыдущих играх о Человеке-пауке: вывеска юридической фирмы Nelson & Murdock появилась в Marvel's Spider-Man, исчезла в Marvel's Spider-Man 2, а затем вернулась после патча, что многие расценили как подготовку к будущему появлению персонажа.

Кроме того, были замечены другие отсылки: совместная юридическая фирма Мердока и Дженнифер Уолтерс, а также локации вроде Josie’s Bar и Fogwell’s Gym. Всё это указывает на то, что Marvel’s Wolverine может стать первой игрой Insomniac, где Сорвиголова появится как сюжетный или играбельный персонаж.

Официальный релиз Marvel’s Wolverine запланирован на вторую половину 2026 года. Подробности сюжета и геймплея пока остаются в секрете, хотя утечки прошлого года показали часть геймплея и планы студии на будущие проекты.