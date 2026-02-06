ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 265 оценок

Insomniac намекает на появление Сорвиголовы в Marvel's Wolverine

IKarasik IKarasik

Разработчики из Insomniac Games, создатели игр о Человеке-пауке, снова разогрели интерес фанатов к своему новому проекту — Marvel’s Wolverine. В недавнем посте в Twitter/X студия показала Росомаху с выставленными когтями и сопроводила изображение подписью: «"Claws"? What's that, some kind of fancy lawyer lingo?» — игра слов между «claws» (когти) и «clause» (пункт договора).

Фанаты быстро заметили, что это может быть намёк на Сорвиголову (Мэтта Мердока), адвоката и героя Marvel. Его упоминали и в предыдущих играх о Человеке-пауке: вывеска юридической фирмы Nelson & Murdock появилась в Marvel's Spider-Man, исчезла в Marvel's Spider-Man 2, а затем вернулась после патча, что многие расценили как подготовку к будущему появлению персонажа.

Кроме того, были замечены другие отсылки: совместная юридическая фирма Мердока и Дженнифер Уолтерс, а также локации вроде Josie’s Bar и Fogwell’s Gym. Всё это указывает на то, что Marvel’s Wolverine может стать первой игрой Insomniac, где Сорвиголова появится как сюжетный или играбельный персонаж.

Sony подтвердила, что Marvel's Wolverine выйдет в нынешнем финансовом году - до апреля 2027 года

Официальный релиз Marvel’s Wolverine запланирован на вторую половину 2026 года. Подробности сюжета и геймплея пока остаются в секрете, хотя утечки прошлого года показали часть геймплея и планы студии на будущие проекты.

16
2
Комментарии:  2
sa1958

Ну и ладушки.

4
6363

Ну он сейчас опять в инфополе, сериал вернули и довольно успешно, почему нет.

3